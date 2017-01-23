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Левандовски продемонстрировал забавный трюк на тренировке, оригинально сняв футболку

24.01.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский показал на тренировке эффектный трюк. Роберт зафиксировал мяч на шее и снял футболку.

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Левандовский с 14 голами занимает второе место в списке бомбардиров Бундеслиги-2016/17.

Не так давно Левандовский получил выгодное предложение из Китая. Как сообщил агент футболиста, если Левандовский переедет в Китай прямо сейчас, то будет зарабатывать значительно больше 40 млн евро.

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На тренировке Роберт весело проводит время, развлекая партнеров.

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