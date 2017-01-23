Спустя неделю после трагического ДТП, когда неподалеку от Колодищ погибла мама троих детей , TUT.BY изучил особенности дороги H9067 из поселка до Минска через Озерище вместе с автоэкспертом, сотрудником Центра контаварийной подготовки водителей Дмитрием Перлиным. Он убежден, что состояние дорожного полотна соответствует ГОСТам для дорог местного значения, и предостерег водителей от лишних маневров — именно они могут стать причиной ДТП.

Дмитрий Перлин не только осмотрел и прокомментировал дорогу, на которую после трагедии редакци получила много жалоб от местных жителей, он сымитировал различные сценарии, которые могли привести к трагедии утром, 17 января. Кроме того, продемонстрировал типичные «зимние» ошибки водителей и рассказал, как их избежать и предотвратить опасные последствия. Все подробности в нашем видео.

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