﻿ Эксперт: Дорога, где погибла мама троих детей, отвечает стандартам, но ДТП возможны из-за маневров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперт: Дорога, где погибла мама троих детей, отвечает стандартам, но ДТП возможны из-за маневров

24.01.2017 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спустя неделю после трагического ДТП, когда неподалеку от Колодищ погибла мама троих детей, TUT.BY изучил особенности дороги H9067 из поселка до Минска через Озерище вместе с автоэкспертом, сотрудником Центра контаварийной подготовки водителей Дмитрием Перлиным. Он убежден, что состояние дорожного полотна соответствует ГОСТам для дорог местного значения, и предостерег водителей от лишних маневров — именно они могут стать причиной ДТП.

Дмитрий Перлин не только осмотрел и прокомментировал дорогу, на которую после трагедии редакци получила много жалоб от местных жителей, он сымитировал различные сценарии, которые могли привести к трагедии утром, 17 января. Кроме того, продемонстрировал типичные «зимние» ошибки водителей и рассказал, как их избежать и предотвратить опасные последствия. Все подробности в нашем видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Видео: польскую дорогу засыпало американскими снарядами после ДТП
«Я бы тоже их отправил». Как мы смотрели финал отбора на «Евровидение» с пенсионером
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY изучил особенности дороги H9067 из поселка до Минска через Озерище вместе с автоэкспертом, сотрудником Центра контаварийной подготовки водителей Дмитрием...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Собственники дома по Ржавецкой: будем жить в шалашах у "Олимпик Парка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика