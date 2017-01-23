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Эксперт: Дорога, где погибла мама троих детей, отвечает стандартам, но ДТП возможны из-за маневров
Спустя неделю после трагического ДТП, когда неподалеку от Колодищ
Дмитрий Перлин не только осмотрел и прокомментировал дорогу, на которую после трагедии редакци получила много жалоб от местных жителей, он сымитировал различные сценарии, которые могли привести к трагедии утром, 17 января. Кроме того, продемонстрировал типичные «зимние» ошибки водителей и рассказал, как их избежать и предотвратить опасные последствия. Все подробности в нашем видео.
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