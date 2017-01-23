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CAS снял отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

24.01.2017 10:22 — Разное | Ежедневник  
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CAS снял отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

фото: naviny.by

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.

Как говорилось ранее, ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Беларуси была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, пишут Naviny.by.

При подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Беларуси весной нынешнего года проходила подготовку во Франции. Команда подверглась обыску со стороны полиции и подозревается руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская сборная не смогла принять участие в летних Играх 2016 года.

Белорусская сторона обратилась в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября в Швейцарии. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.  

Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

«С самого начала вопрос находился под личным контролем главы государства, который в числе приоритетов обозначил защиту прав белорусских спортсменов, — пояснил пресс-службе Национального олимпийского комитета генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов. — Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты из адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец», также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников».

 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ (ICF)...

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