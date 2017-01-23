

Белорусская кухня формировалась долгое время. Значительное влияние на неё оказали соседние государства — Россия, Украина, Польша и Литва. Еда отличается простотой, сытностью и неповторимым вкусом. Тем, кому нравится покушать сытно и вкусно, белорусская кухня понравится.

Основное блюдо – это картофель в разном виде. Колдуны, драники, бабка, всевозможные запеканки подаются на стол. Много блюд из мяса и грибов. Однако почти везде добавляют картофель. Подаётся он в 3 видах:

таркованный — тёртый на тёрке сырой картофель с соком;

клинкованный — также тёртый сырой картофель, но без сока;

пюре — отваренный картофель, растолчённый до однородной массы.

Активно применяется мука разных видов — ржаная, гречневая, овсяная. Пекутся блины из овсяной муки, воды и закваски, которые мало чем напоминают русские. Пироги в ресторанах белорусской кухни почти не подаются. Свинину используют для приготовления колбас или вяндлины — корейки слабого копчения.

Одно из национальных блюд — «пячисто» — запечённое мясо. Также пользуется популярностью блюдо под названием «бигус» — мясо, тушёное с капустой. Из фруктов и ягод часто готовят кисель, пюре и квас.

Рестораны национальной кухни в Минске

В Минске найти рестораны , где можно полакомиться местной едой, не составит труда. Готовится она из местных продуктов, некоторые позиции могут быть сезонными. Приведем несколько примеров ресторанов белорусской кухни с вкусными блюдами.

«Камяница»

Меню ресторана белорусской кухни «Камяница» — это смесь белорусской кухни с литовскими блюдами. Гости считают, что кормят здесь вкусно и сытно. В меню найдем «мачанку «панская», «мясо по-купечески», «кишеню» и другие не менее вкусные позиции. Об этом заведении много положительных отзывов от гостей. Ресторан находится на улице Первомайской вблизи парка Горького.

«Кухмистр»

Ресторан, где сочетается литовская и белорусская кухня. Здесь простая крестьянская еда сочетается с блюдами литовских шляхтичей. Подаются такие позиции, как кутья, верещака, кумпяк и другие, которые только на первый взгляд кажутся экзотическими названиями. Если вы затрудняетесь с выбором — просто попросите официантов помочь вам. Ресторан белорусской кухни находится в центре Минска на улице Карла Маркса.

«Трактиръ на Парковой»

Этот ресторан белорусской кухни соблюдает кулинарные традиции и обычаи Беларуси. Изюминка заведения — неповторимая шоу-подача и настоящая печь прямо в зале. В интерьере очень много дерева, что особенно нравится гостям, которые хотят почувствовать национальную атмосферу и неповторимый белорусский колорит. Здесь вам предложат наваристый грибной суп из лесных боровиков вприкуску с расстегаями, кислые щи, деревенский горшочек с драниками. Ресторан находится на проспекте Победителей.

Доставка еды еДраники.бай

А для тех, кто не прочь скушать драники, но не хочет выходить из дома, есть доставка еды еДраники.бай / eDraniki.by. Вам предложат салат из овощей «Па-вясковаму», солянку и грибную похлебку, драники с курицей, грудинкой, грибами, лососем и даже икрой, картофель в разных видах. Для заказа достаточно просто зайти на сайт и оформить доставку понравившихся блюд через корзину. Доставка по Минску при заказе от 18 рублей бесплатная.

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