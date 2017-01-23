

Развитие современных технологий дает возможность упростить повседневные задачи молодых мам. С рождением младенца времени становится катастрофически мало, поэтому мамы вынуждены искать новые способы, как занять своего ребенка, чтобы выкроить драгоценные 10-15 минут. Если малышу уже исполнилось шесть месяцев, помогут ходунки.

Разновидности ходунков для детей

Большинству родителей известно, что собой представляют ходунки: специальная конструкция с колесами и сиденьем для крохи для самостоятельной ходьбы по комнате. Различие данных приспособлений заключается в наличии дополнительных компонентов (игрушек), цветовом оформлении, материале и т.п. Какие модели ходунков сегодня более актуальны и как выбрать ходунки?

Традиционные модели

В них ребенок может самостоятельно передвигаться по комнатам, изучать окружающий мир, укреплять ножки и осваивать навыки хождения.

Ходунки-трансформеры

Сооружение включает в себя несколько функций: качалка, обычные ходунки с регулированием высоты, удобное сиденье, панель с игрушками.

Ходунки-каталка

Одно из любимых приспособлений детишек, представленное в виде игрушки на колесах, которую необходимо толкать перед собой. Предназначено для малышей, которые уже держатся на ногах.

Прыгунки

Конструкция смахивает на «рюкзак-кенгуру» с пружинящими ремешками. Подвешивать такие прыгунки рекомендовано в проеме двери. Применение от шести месяцев с разрешения ортопеда.

Ходунки для детей с ДЦП

Изготовлены с опорой для локтей либо имеют вид ходунков-роллаторов с задней опорой для поддержки позвоночника.

Выбираем ходунки: особенности конструкции

Все детали такой покупки следует заблаговременно продумать, поскольку от правильности выбора будет зависеть безопасность и здоровье вашего чада. Некачественная продукция встречается везде, детские товары не исключение из правил. В первую очередь обратите внимание на важные критерии:

К примеру, если ходунки предназначены для малышей с ростом менее 85 см, то, разумеется, ставить на них ребенка не рекомендуется, есть вероятность выпадения вашего чада.

Традиционно основа у ходунков круглая или прямоугольная. В виде прямоугольника более безопасный вариант. Идеальное решение – 6-8 колес. Чем больше колес, тем меньше вероятность, что ребенок перевернется.

Подобный фиксатор будет важной составляющей для остановки чада.

Обращайте внимание на соответствие спинки установленным нормам: она должна быть ровной и жесткой. Сиденье в модели выбирайте широкое, чтобы избежать появления дискомфорта в районе паха, и глубокое — для снижения шанса выпадения. Водонепроницаемый материал также станет хорошим решением, если ваш ребенок будет без подгузников. Отдайте предпочтение съемному чехлу для удобства стирки.

Регулирование даст возможность ходункам расти вместе с вашим ребенком. Уровней высоты может быть три или более.

Соответствие конструкции массе тела, возрасту и росту. К примеру, если ходунки предназначены для малышей с ростом менее 85 см, то, разумеется, ставить на них ребенка не рекомендуется, есть вероятность выпадения вашего чада.

Основа конструкции. Традиционно основа у ходунков круглая или прямоугольная. В виде прямоугольника более безопасный вариант. Идеальное решение – 6-8 колес. Чем больше колес, тем меньше вероятность, что ребенок перевернется.

Стопор на колесах. Подобный фиксатор будет важной составляющей для остановки чада.

Материал колес. Отдайте предпочтение силиконовым колесам, они не повреждают поверхность пола и менее шумны.

Сиденье. Обращайте внимание на соответствие спинки установленным нормам: она должна быть ровной и жесткой. Сиденье в модели выбирайте широкое, чтобы избежать появления дискомфорта в районе паха, и глубокое – для снижения шанса выпадения. Водонепроницаемый материал также станет хорошим решением, если ваш ребенок будет без подгузников. Отдайте предпочтение съемному чехлу для удобства стирки.

Возможность настройки высоты. Регулирование даст возможность ходункам расти вместе с вашим ребенком. Уровней высоты может быть три или более.

Столешница. Эта составляющая модели оборудуется погремушками, пищалками, рулем, углублениями для бутылочек и другими развлечениями. Разумное решение – выбор съемной столешницы. Обязательно проверяйте, чтобы в съемных деталях отсутствовали углубления, в которые ребеночек, наверняка, захочет просунуть палец.

Не постесняйтесь попросить в магазине детских товаров сертификат качества, проверьте наличие ковра для ножек и возможность складывания конструкции.

В каталоге TAM.BY вы найдете адреса, телефоны, режим работы магазинов детских товаров, в которых сможете подобрать ходунки для вашего малыша.