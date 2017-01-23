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Как правильно подойти к выбору ходунков?

24.01.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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Развитие современных технологий дает возможность упростить повседневные задачи молодых мам. С рождением младенца времени становится катастрофически мало, поэтому мамы вынуждены искать новые способы, как занять своего ребенка, чтобы выкроить драгоценные 10-15 минут. Если малышу уже исполнилось шесть месяцев, помогут ходунки.

Разновидности ходунков для детей

Большинству родителей известно, что собой представляют ходунки: специальная конструкция с колесами и сиденьем для крохи для самостоятельной ходьбы по комнате. Различие данных приспособлений заключается в наличии дополнительных компонентов (игрушек), цветовом оформлении, материале и т.п. Какие модели ходунков сегодня более актуальны и как выбрать ходунки?

Традиционные модели

В них ребенок может самостоятельно передвигаться по комнатам, изучать окружающий мир, укреплять ножки и осваивать навыки хождения.

Ходунки-трансформеры

Сооружение включает в себя несколько функций: качалка, обычные ходунки с регулированием высоты, удобное сиденье, панель с игрушками.

Ходунки-каталка

Одно из любимых приспособлений детишек, представленное в виде игрушки на колесах, которую необходимо толкать перед собой. Предназначено для малышей, которые уже держатся на ногах.

Прыгунки

Конструкция смахивает на «рюкзак-кенгуру» с пружинящими ремешками. Подвешивать такие прыгунки рекомендовано в проеме двери. Применение от шести месяцев с разрешения ортопеда.

Ходунки для детей с ДЦП

Изготовлены с опорой для локтей либо имеют вид ходунков-роллаторов с задней опорой для поддержки позвоночника.

Выбираем ходунки: особенности конструкции

Все детали такой покупки следует заблаговременно продумать, поскольку от правильности выбора будет зависеть безопасность и здоровье вашего чада. Некачественная продукция встречается везде, детские товары не исключение из правил. В первую очередь обратите внимание на важные критерии:

К примеру, если ходунки предназначены для малышей с ростом менее 85 см, то, разумеется, ставить на них ребенка не рекомендуется, есть вероятность выпадения вашего чада.

Традиционно основа у ходунков круглая или прямоугольная. В виде прямоугольника более безопасный вариант. Идеальное решение – 6-8 колес. Чем больше колес, тем меньше вероятность, что ребенок перевернется.

Подобный фиксатор будет важной составляющей для остановки чада.

Обращайте внимание на соответствие спинки установленным нормам: она должна быть ровной и жесткой. Сиденье в модели выбирайте широкое, чтобы избежать появления дискомфорта в районе паха, и глубокое — для снижения шанса выпадения. Водонепроницаемый материал также станет хорошим решением, если ваш ребенок будет без подгузников. Отдайте предпочтение съемному чехлу для удобства стирки.

Регулирование даст возможность ходункам расти вместе с вашим ребенком. Уровней высоты может быть три или более.

  • Соответствие конструкции массе тела, возрасту и росту.

    К примеру, если ходунки предназначены для малышей с ростом менее 85 см, то, разумеется, ставить на них ребенка не рекомендуется, есть вероятность выпадения вашего чада.

  • Основа конструкции.

    Традиционно основа у ходунков круглая или прямоугольная. В виде прямоугольника более безопасный вариант. Идеальное решение – 6-8 колес. Чем больше колес, тем меньше вероятность, что ребенок перевернется.

  • Стопор на колесах.

    Подобный фиксатор будет важной составляющей для остановки чада.

  • Материал колес.

    Отдайте предпочтение силиконовым колесам, они не повреждают поверхность пола и менее шумны.

  • Сиденье.

    Обращайте внимание на соответствие спинки установленным нормам: она должна быть ровной и жесткой. Сиденье в модели выбирайте широкое, чтобы избежать появления дискомфорта в районе паха, и глубокое – для снижения шанса выпадения. Водонепроницаемый материал также станет хорошим решением, если ваш ребенок будет без подгузников. Отдайте предпочтение съемному чехлу для удобства стирки.

  • Возможность настройки высоты.

    Регулирование даст возможность ходункам расти вместе с вашим ребенком. Уровней высоты может быть три или более.

  • Столешница.

    Эта составляющая модели оборудуется погремушками, пищалками, рулем, углублениями для бутылочек и другими развлечениями. Разумное решение – выбор съемной столешницы. Обязательно проверяйте, чтобы в съемных деталях отсутствовали углубления, в которые ребеночек, наверняка, захочет просунуть палец.

Не постесняйтесь попросить в магазине детских товаров сертификат качества, проверьте наличие ковра для ножек и возможность складывания конструкции. 

В каталоге TAM.BY вы найдете адреса, телефоны, режим работы магазинов детских товаров, в которых сможете подобрать ходунки для вашего малыша.

 
 
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Развитие современных технологий дает возможность упростить повседневные задачи молодых мам. С рождением младенца времени становится катастрофически мало,...

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