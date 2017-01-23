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Как правильно подойти к выбору ходунков?
Разновидности ходунков для детей
Большинству родителей известно, что собой представляют ходунки: специальная конструкция с колесами и сиденьем для крохи для самостоятельной ходьбы по комнате. Различие данных приспособлений заключается в наличии дополнительных компонентов (игрушек), цветовом оформлении, материале и т.п. Какие модели ходунков сегодня более актуальны и как выбрать ходунки?
Традиционные модели
В них ребенок может самостоятельно передвигаться по комнатам, изучать окружающий мир, укреплять ножки и осваивать навыки хождения.
Ходунки-трансформеры
Сооружение включает в себя несколько функций: качалка, обычные ходунки с регулированием высоты, удобное сиденье, панель с игрушками.
Ходунки-каталка
Одно из любимых приспособлений детишек, представленное в виде игрушки на колесах, которую необходимо толкать перед собой. Предназначено для малышей, которые уже держатся на ногах.
Прыгунки
Конструкция смахивает на «рюкзак-кенгуру» с пружинящими ремешками. Подвешивать такие прыгунки рекомендовано в проеме двери. Применение от шести месяцев с разрешения ортопеда.
Ходунки для детей с ДЦП
Изготовлены с опорой для локтей либо имеют вид ходунков-роллаторов с задней опорой для поддержки позвоночника.
Выбираем ходунки: особенности конструкции
Все детали такой покупки следует заблаговременно продумать, поскольку от правильности выбора будет зависеть безопасность и здоровье вашего чада. Некачественная продукция встречается везде,
К примеру, если ходунки предназначены для малышей с ростом менее 85 см, то, разумеется, ставить на них ребенка не рекомендуется, есть вероятность выпадения вашего чада.
Традиционно основа у ходунков круглая или прямоугольная. В виде прямоугольника более безопасный вариант. Идеальное решение – 6-8 колес. Чем больше колес, тем меньше вероятность, что ребенок перевернется.
Подобный фиксатор будет важной составляющей для остановки чада.
Обращайте внимание на соответствие спинки установленным нормам: она должна быть ровной и жесткой. Сиденье в модели выбирайте широкое, чтобы избежать появления дискомфорта в районе паха, и глубокое — для снижения шанса выпадения. Водонепроницаемый материал также станет хорошим решением, если ваш ребенок будет без подгузников. Отдайте предпочтение съемному чехлу для удобства стирки.
Регулирование даст возможность ходункам расти вместе с вашим ребенком. Уровней высоты может быть три или более.
Не постесняйтесь попросить в магазине детских товаров сертификат качества, проверьте наличие ковра для ножек и возможность складывания конструкции.
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