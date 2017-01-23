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"Образцовый самец 2" получил девять номинаций в антипремии "Золотая малина"

24.01.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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Издание Entertainment Weekly обнародовало список претендентов на одну из главных антипремий в области кинематографа — «Золотую малину». Лидером по количеству номинаций оказался фильм «Образцовый самец 2» с Беном Стиллером, который претендует на победу в девяти категориях.


Восемь номинаций, включая «Худший фильм» и «Худший актер», получил фантастический боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Среди других претендентов в категории «Худший фильм» — «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение».

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Список номинантов по традиции назван за день до объявления претендентов на премию «Оскар». Лауреаты 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля.

Антипремию в 1980 году учредил актер Джон Уилсон. Название (Raspberry или попросту Razzie) непрестижной награды происходит от английского выражения blowing a raspberry, которое обозначает неприятный звук, издаваемый при помощи губ и языка.

 
 
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Комедия Бена Стиллера "Образцовый самец 2" получила девять номинаций на антипремию "Золотая малина", став лидером в списке в этом году.

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