Издание Entertainment Weekly обнародовало список претендентов на одну из главных антипремий в области кинематографа — «Золотую малину». Лидером по количеству номинаций оказался фильм «Образцовый самец 2» с Беном Стиллером, который претендует на победу в девяти категориях.





Восемь номинаций, включая «Худший фильм» и «Худший актер», получил фантастический боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» .

Среди других претендентов в категории «Худший фильм» — «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение» .

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Антипремию в 1980 году учредил актер Джон Уилсон. Название (Raspberry или попросту Razzie) непрестижной награды происходит от английского выражения blowing a raspberry, которое обозначает неприятный звук, издаваемый при помощи губ и языка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Образцовый самец 2" получил девять номинаций в антипремии "Золотая малина" Комедия Бена Стиллера "Образцовый самец 2" получила девять номинаций на антипремию "Золотая малина", став лидером в списке в этом году.

Список номинантов по традиции назван за день до объявления претендентов на премию «Оскар». Лауреаты 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля.