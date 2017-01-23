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"Образцовый самец 2" получил девять номинаций в антипремии "Золотая малина"
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Восемь номинаций, включая «Худший фильм» и «Худший актер», получил фантастический боевик Зака Снайдера
Среди других претендентов в категории «Худший фильм» —
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Список номинантов по традиции назван за день до объявления претендентов на премию «Оскар». Лауреаты 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля.
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Комедия Бена Стиллера "Образцовый самец 2" получила девять номинаций на антипремию "Золотая малина", став лидером в списке в этом году.
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