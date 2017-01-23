|
План правительства по зарплатам: повышение для госслужащих и бюджетников, ничего про "по пятьсот"
Правительство утвердило план, с помощью которого будет достигать роста реальных денежных доходов. Речь идет о постановлении № 18 от 12 января 2017 года, где расписаны меры по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.
Почти десяток пунктов касаются доходов белорусов и того, за счет чего они должны увеличиться. Сразу отметим, что ни слова про «по пятьсот», которые были
Зато, например, есть пункт, предусматривающий повышение зарплат государственных служищах «в том числе за счет сокращения численности, в целях повышения престижа государственной службы». Делать это планируют раз в год, но «с учетом финансовых возможностей бюджета».
Еще одна категория, с которой плотно поработают, — бюджетники. К 2020 году они должны будут получать не ниже 80% от средней зарплаты по стране. Сейчас этот показатель не так уж далек от заветного плана — он составляет 76,5%.
Кроме того, планируется приблизить минимальный размер величины, которая влияет на оклады бюджетников, к бюджету прожиточного минимума, а в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету. Сейчас на оклады врачей, учителей, воспитателей и прочих бюджетников в первую очередь влияет тарифная ставка первого разряда (сейчас это 31 рубль, для сравнения — БПМ на данный момент уже превысил 193 рубля).
Всем остальным работникам обещают еще шире использовать гибкие системы оплаты труда, а также повысить минималку до уровня минимального потребительского бюджета в среднем на одного члена семьи из четырех человек. Например, сейчас минимум, который может платить наниматель работающему на ставку человеку, составляет 265 рублей, а МПБ — 293,3 рубля.
Не стоит ожидать сильного роста доходов пенсионерам. Как и прежде, пенсии будут увеличивать не реже раза в год на основании президентских указов в зависимости от роста средней зарплаты и средств в бюджете ФСЗН. Пенсии, которые зависят от БПМ, также обещают «периодически индексировать». Ну, а будущих пенсионеров будут стимулировать активнее заботиться о своей жизни самостоятельно: уже в первом квартале этого года Минфин должен создать равные условия для государственных и негосударственных организаций, которые занимаются добровольным страхованием пенсий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года, которую президент утвердил в конце прошлого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии