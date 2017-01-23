Правительство утвердило план, с помощью которого будет достигать роста реальных денежных доходов. Речь идет о постановлении № 18 от 12 января 2017 года, где расписаны меры по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Почти десяток пунктов касаются доходов белорусов и того, за счет чего они должны увеличиться. Сразу отметим, что ни слова про «по пятьсот», которые были анонсированы президентом в качестве ориентира на 2017 год, в документе нет. Нет и других цифровых показателей по росту реальных доходов белорусов. А они, напомним, падают уже почти два года подряд.

Зато, например, есть пункт, предусматривающий повышение зарплат государственных служищах «в том числе за счет сокращения численности, в целях повышения престижа государственной службы». Делать это планируют раз в год, но «с учетом финансовых возможностей бюджета».

Еще одна категория, с которой плотно поработают, — бюджетники. К 2020 году они должны будут получать не ниже 80% от средней зарплаты по стране. Сейчас этот показатель не так уж далек от заветного плана — он составляет 76,5%.

Кроме того, планируется приблизить минимальный размер величины, которая влияет на оклады бюджетников, к бюджету прожиточного минимума, а в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету. Сейчас на оклады врачей, учителей, воспитателей и прочих бюджетников в первую очередь влияет тарифная ставка первого разряда (сейчас это 31 рубль, для сравнения — БПМ на данный момент уже превысил 193 рубля).

Всем остальным работникам обещают еще шире использовать гибкие системы оплаты труда, а также повысить минималку до уровня минимального потребительского бюджета в среднем на одного члена семьи из четырех человек. Например, сейчас минимум, который может платить наниматель работающему на ставку человеку, составляет 265 рублей, а МПБ — 293,3 рубля.

Не стоит ожидать сильного роста доходов пенсионерам. Как и прежде, пенсии будут увеличивать не реже раза в год на основании президентских указов в зависимости от роста средней зарплаты и средств в бюджете ФСЗН. Пенсии, которые зависят от БПМ, также обещают «периодически индексировать». Ну, а будущих пенсионеров будут стимулировать активнее заботиться о своей жизни самостоятельно: уже в первом квартале этого года Минфин должен создать равные условия для государственных и негосударственных организаций, которые занимаются добровольным страхованием пенсий.