Ресурс для взрослых Pornhub повел итоги за 2016 год. Белорусы второй год подряд отметились как одни их самых «быстрых» зрителей в мире, а вот наиболее популярная категория у пользователей из нашей страны сменилась.





Посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 наибольших аудиторий ресурса, поэтому детальный отчет о вкусах белорусов аналитики готовить не стали. Однако Беларусь видна на карте самых популярных категорий.

Чаще всего белорусские посетители ресурса в 2016 году просматривали видео из раздела «анальный секс». Такие же интересы проявили россияне и украинцы на сайте. Пользователи ресурса из Польши чаще искали фильмы категории «подростки» (со взрослыми актрисами), а литовцы и латыши интересовались разделом «лесбиянки».





Также Беларусь попала в топ-10 стал по росту доли мобильного трафика: за год этот показатель увеличился на 75%. Около 26% посетителей сайта из Беларуси — женщины, это средний показатель по миру.

Белорусские пользователи второй год подряд оказались в «десятке» самых торопливых посетителей ресурса. Среднее время за один визит составило 7 минут 13 секунд — это шестое с конца в мировом «рейтинге». Самыми «быстрыми» оказались жители Кубы, Монголии и Боливии. Наиболее продолжительные визиты совершали посетители с Филиппин, из ЮАР и США.





Среди мировых трендов аналитики отметили заинтересованность аудитории в роликах с покемонами, супергероями и знаменитостями, а также множество поисковых запросов о семействе Трампов. В общей сложности за год аудитория сайта просмотрела 91 миллиард видео — то есть примерно по 12,5 ролика на каждого жителя Земли.