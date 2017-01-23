﻿ Pornhub рассказал о предпочтениях белорусов в 2016 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Pornhub рассказал о предпочтениях белорусов в 2016 году

24.01.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ресурс для взрослых Pornhub повел итоги за 2016 год. Белорусы второй год подряд отметились как одни их самых «быстрых» зрителей в мире, а вот наиболее популярная категория у пользователей из нашей страны сменилась.


Посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 наибольших аудиторий ресурса, поэтому детальный отчет о вкусах белорусов аналитики готовить не стали. Однако Беларусь видна на карте самых популярных категорий.

Чаще всего белорусские посетители ресурса в 2016 году просматривали видео из раздела «анальный секс». Такие же интересы проявили россияне и украинцы на сайте. Пользователи ресурса из Польши чаще искали фильмы категории «подростки» (со взрослыми актрисами), а литовцы и латыши интересовались разделом «лесбиянки».


Также Беларусь попала в топ-10 стал по росту доли мобильного трафика: за год этот показатель увеличился на 75%. Около 26% посетителей сайта из Беларуси — женщины, это средний показатель по миру.

Белорусские пользователи второй год подряд оказались в «десятке» самых торопливых посетителей ресурса. Среднее время за один визит составило 7 минут 13 секунд — это шестое с конца в мировом «рейтинге». Самыми «быстрыми» оказались жители Кубы, Монголии и Боливии. Наиболее продолжительные визиты совершали посетители с Филиппин, из ЮАР и США.


Среди мировых трендов аналитики отметили заинтересованность аудитории в роликах с покемонами, супергероями и знаменитостями, а также множество поисковых запросов о семействе Трампов. В общей сложности за год аудитория сайта просмотрела 91 миллиард видео — то есть примерно по 12,5 ролика на каждого жителя Земли.

Читайте также
Порнография или нет? Тест о сюжетах «для взрослых»
Витеблянина приговорили к 3 годам лишения свободы за раздачу порнографии через файлообменник
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще всего белорусские посетители ресурса в 2016 году просматривали видео из раздела "анальный секс".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
CAS снял отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика