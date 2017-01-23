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Арбитраж в Лозанне отменил дисквалификацию белорусских гребцов

24.01.2017 10:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В решении арбитража речь идет об отстранении белорусских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио, которого они лишились якобы из-за употребления допинга. Иск Белорусской ассоциации каноэ и участников мужской национальной сборной к Международной федерации каноэ удовлетворен полностью. 

Арбитраж в Лозанне отменил дисквалификацию белорусских гребцов
© Sputnik Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов сообщил телеканалу "Беларусь 1", что информация о принятом решении стала известна из публикации на сайте спортивного арбитражного суда в Лозанне.

"Решение подтверждает то, что мы говорили изначально о невиновности и чистоте наших спортсменов. Оправдана полностью вся мужская команда, тренерский состав, врачи и прочие официальные лица. Решение о годичной дисквалификации, в том числе отстранение от Олимпиады в Рио, признано абсолютно незаконным и необоснованным", — сказал Котов.

Белорусская сторона собирается подать еще один иск против Международной федерации гребли на байдарках и каноэ. Речь идет о возмещении расходов на подготовку команды за четыре года.

Комментарий генерального секретаря НОК Беларуси Анатолия Котова об отмене дисквалификации белорусских гребцов слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 23
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Белорусские гребцы полностью оправданы — однолетняя дисквалификация мужской команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ признана неправомерной спортивным...

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