В решении арбитража речь идет об отстранении белорусских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио, которого они лишились якобы из-за употребления допинга. Иск Белорусской ассоциации каноэ и участников мужской национальной сборной к Международной федерации каноэ удовлетворен полностью.



© Sputnik Алексей Филиппов CAS снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле

Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов сообщил телеканалу "Беларусь 1", что информация о принятом решении стала известна из публикации на сайте спортивного арбитражного суда в Лозанне.

"Решение подтверждает то, что мы говорили изначально о невиновности и чистоте наших спортсменов. Оправдана полностью вся мужская команда, тренерский состав, врачи и прочие официальные лица. Решение о годичной дисквалификации, в том числе отстранение от Олимпиады в Рио, признано абсолютно незаконным и необоснованным", — сказал Котов.

Белорусская сторона собирается подать еще один иск против Международной федерации гребли на байдарках и каноэ. Речь идет о возмещении расходов на подготовку команды за четыре года.

Комментарий генерального секретаря НОК Беларуси Анатолия Котова об отмене дисквалификации белорусских гребцов слушайте на радио Sputnik Беларусь.