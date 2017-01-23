Госзастройщик «УКС Запад» предлагает 49 нераспроданных квартир в новом доме № 9 по генплану в границах улиц Михалово и Алибегова. Дом начали строить в марте прошлого года, сдать обещают буквально через месяц. То есть те, кто сейчас заключит договор, уже к апрелю смогут получить ключи.





Дом будет 10-этажным, на 243 квартиры, все квартиры без внутренней отделки.

Первую проектную декларацию застройщик опубликовал в газете «Звязда» еще в мае прошлого года. Тогда за "квадрат" в «однушках» площадью 40 квадратных метров просили около 870 долларов, а в «двушках» площадью 61,3−69 метров — 850 долларов.

Теперь, когда дом почти готов, цена «квадрата» немного выросла: за метр в однокомнатной квартире просят в эквиваленте 970 долларов, в двухкомнатных — 950 долларов.

В доме осталась 31 «однушка» площадью 40,3−40,6 квадратного метра и 18 двухкомнатных квартир площадью 61,6−61,7 метра.

Выходит, что самая маленькая однокомнатная квартира обойдется в 39 тысяч долларов, или 75 тысяч рублей по курсу на сегодня, а самая большая двухкомнатная — в 58,6 тысячи долларов или 113 тысяч рублей.