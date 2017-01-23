Такое решение было озвучено 21 января в ходе выездного заседания с участием представителей облисполкома, на котором рассматривались вопросы функционирования спортивных учреждений Бобруйска.

Как рассказал первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Олег Ковель, в первую очередь речь шла об источниках финансирования спортивных клубов, которые должны существовать преимущественно за счет спонсорских средств. По его словам, определенные договоренности были достигнуты относительно материальной поддержки ФК «Белшина» одноименным предприятием. Также участники совещания приняли окончательное решение по поводу создания хоккейного клуба на базе «Бобруйск-Арена».

В состав молодежной хоккейной команды «Бобруйск», которая будет сформирована уже в этом году, войдут спортсмены из нашего города, Могилева, Шклова и Горок. Затраты на содержание хоккеистов лягут на плечи бобруйских предприятий.

— Необходимо собрать руководителей и поинтересоваться, готовы ли они финансировать клубы, — отметил Олег Ковель.

По его словам, помочь с экипировкой для спортсменов пообещал облисполком.

— В Бобруйске хоккей любят, — подчеркнул вице-мэр, — и мы должны поднять команду на соответствующий уровень.