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Stadler поставит десять поездов для столичного метро
24.01.2017 10:36 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
ЗАО "Штадлер Минск" подписало договор с Минским метрополитеном о поставке поездов. Ожидается, что 10 составов будут поставлены в течение четырех лет с конца 2018 года.
«Есть открытая информация о том, что мы выиграли тендер. На днях был подписан договор с метрополитеном на поставки поездов. Это факт, я пока не буду раскрывать деталей, мы о них сообщим позже. Это будет длинный период: с конца 2018 на следующие четыре года», – рассказал директор завода Филипп Бруннер.
Сейчас некоторые элементы кузова белорусский производитель поставляет на "Штадлер Минск" для их российского заказа - трамваев серии "Метелица", которые отправятся в Санкт-Петербург. По такой же схеме возможно сотрудничество и при реализации заказа для Минского метрополитена.
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ЗАО "Штадлер Минск" подписало договор с Минским метрополитеном о поставке поездов. Ожидается, что 10 составов будут поставлены в течение четырех лет с конца 2018 года.
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