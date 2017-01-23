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Stadler поставит десять поездов для столичного метро

24.01.2017 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Stadler поставит десять поездов для столичного метро

фото: sb.by

ЗАО "Штадлер Минск" подписало договор с Минским метрополитеном о поставке поездов. Ожидается, что 10 составов будут поставлены в течение четырех лет с конца 2018 года.

«Есть открытая информация о том,  что мы выиграли тендер. На днях был подписан договор с метрополитеном на поставки поездов. Это факт, я пока не буду раскрывать деталей, мы о них сообщим позже. Это будет длинный период: с конца 2018 на следующие четыре года», – рассказал директор завода Филипп Бруннер.
 
По его словам, при производстве поездов для метро компания готова сотрудничать с холдингом "Белкоммунмаш", пишет sb.by.

Сейчас некоторые элементы кузова белорусский производитель поставляет на "Штадлер Минск" для их российского заказа - трамваев серии "Метелица", которые отправятся в Санкт-Петербург. По такой же схеме возможно сотрудничество и при реализации заказа для Минского метрополитена.
 
В пресс-службе метрополитена не стали раскрывать подробности договора.

«Пока мы можем только подтвердить, что компания "Штадлер Минск" стала победителем тендера на поставку поездов для метрополитена. Других подробностей раскрывать не будем», – заявил пресс-секретарь организации Андрей Кузьмин.

 
Теги: Минск
 
 
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ЗАО "Штадлер Минск" подписало договор с Минским метрополитеном о поставке поездов. Ожидается, что 10 составов будут поставлены в течение четырех лет с конца 2018 года.

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