﻿ Украинские автолюбители перекрыли въезды в Киев и жгут шины. 21.by
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Украинские автолюбители перекрыли въезды в Киев и жгут шины

24.01.2017 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участники акции требуют принять закон, согласно которому автомобили на иностранных номерных знаках, ввозимые в Украину, будут освобождаться от обязательной растаможки, вместо этого предлагается платеж, совершаемый раз в год.

Автомобилисты с утра собрались возле въезда в Киев со стороны Броваров, также акции проходят на Одесской и Бориспольских трассах, передает РИА Украина. Активисты жгут резину на обочинах. Часть полос перекрыта автомобилями, но участники акции пропускают машины по свободным полосам, при этом скорость потока очень медленная.

На самом въезде в Киев дежурит полиция и пожарные расчеты.

Ранее владельцы машин с иностранными номерами блокировали ряд международных пунктов пропуска в Украине, требуя увеличения срока транзита на ввоз автомобилей и угрожая начать всеукраинскую акцию.

Согласно украинскому законодательству, владельцы машин с иностранной регистрацией могут использовать их на территории страны в течение только пяти дней, нарушение грозит штрафом в более 300 долларов.

 

 
 
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Автолюбители с утра вторника начали частично блокировать въезды в столицу Украины, протестуя против растаможки машин с иностранными номерами. Смотрите на видео,...

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