|
Украинские автолюбители перекрыли въезды в Киев и жгут шины
24.01.2017 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники акции требуют принять закон, согласно которому автомобили на иностранных номерных знаках, ввозимые в Украину, будут освобождаться от обязательной растаможки, вместо этого предлагается платеж, совершаемый раз в год.
Автомобилисты с утра собрались возле въезда в Киев со стороны Броваров, также акции проходят на Одесской и Бориспольских трассах, передает
На самом въезде в Киев дежурит полиция и пожарные расчеты.
Ранее владельцы машин с иностранными номерами блокировали ряд международных пунктов пропуска в Украине, требуя увеличения срока транзита на ввоз автомобилей и угрожая начать всеукраинскую акцию.
Согласно украинскому законодательству, владельцы машин с иностранной регистрацией могут использовать их на территории страны в течение только пяти дней, нарушение грозит штрафом в более 300 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автолюбители с утра вторника начали частично блокировать въезды в столицу Украины, протестуя против растаможки машин с иностранными номерами. Смотрите на видео,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии