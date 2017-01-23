Участники акции требуют принять закон, согласно которому автомобили на иностранных номерных знаках, ввозимые в Украину, будут освобождаться от обязательной растаможки, вместо этого предлагается платеж, совершаемый раз в год.

Автомобилисты с утра собрались возле въезда в Киев со стороны Броваров, также акции проходят на Одесской и Бориспольских трассах, передает РИА Украина . Активисты жгут резину на обочинах. Часть полос перекрыта автомобилями, но участники акции пропускают машины по свободным полосам, при этом скорость потока очень медленная.

На самом въезде в Киев дежурит полиция и пожарные расчеты.

Ранее владельцы машин с иностранными номерами блокировали ряд международных пунктов пропуска в Украине , требуя увеличения срока транзита на ввоз автомобилей и угрожая начать всеукраинскую акцию.

Согласно украинскому законодательству, владельцы машин с иностранной регистрацией могут использовать их на территории страны в течение только пяти дней, нарушение грозит штрафом на сумму более 300 долларов.