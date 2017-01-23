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На подготовку отстраненных гребцов к Олимпиаде Беларусь затратила около 3 млн долларов

24.01.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
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Говоря о возможном размере компенсации за несправедливое отстранение мужской команды по гребле и каноэ от Олимпиады, заместитель министра спорта Беларуси Александр Дубковский заявил, что на подготовку всей команды гребцов было затрачено около 60 млрд неденоминированных рублей (около 3 млн долларов).


Александр и Андрей Богдановичи. Фото: БЕЛТА

«45 млрд было выделено на подготовку команды в олимпийском цикле. Здесь речь идет о всех гребцах, включая резерв сборной. Тут и сборы, и медикаменты, и затраты на тренеров и специалистов. Еще 15 млрд составили мотивационные выплаты спортсменам. Не стоит забывать и о деньгах, которые спортсмены не смогли заработать на Играх», — сказал Дубковский.

Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов также заявил, что на адвокатов из Беларуси и Швейцарии было потрачено около 80 000 долларов.

Напомним, что вчера CAS заявил, что Международная федерация гребли не имела оснований от отстранения мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

 
 
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Говоря о возможном размере компенсации за несправедливое отстранение мужской команды по гребле и каноэ от Олимпиады, заместитель министра спорта Беларуси...

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