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БАТЭ занимает 67-е место в таблице Лиги чемпионов всех времен

24.01.2017 11:32 — Разное | Tut.by  
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УЕФА составил сводную турнирную таблицу выступлений клубов в Лиге чемпионов. В ней отражены результаты всех европейских клубов, которые участвовали в турнире, начиная с группового этапа. Они сведены в единую таблицу.

В результате подсчетов оказалось, что самый успешный клуб в истории турнира — «Реал». Но он всего на пять очков опережает «Барселону». А замыкает тройку «Бавария», опередившая «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Наиболее успешным клубом постсоветского пространства оказалось киевское «Динамо», которое занимает 21-е место. Донецкий «Шахтер» — 26-й.

Единственный представитель Беларуси — БАТЭ — занимает в этом списке 67-е место.



 
 
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УЕФА составил сводную турнирную таблицу выступлений клубов в Лиге чемпионов. В ней отражены результаты всех европейских клубов, которые участвовали в турнире.

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