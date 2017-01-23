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Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией
24.01.2017 11:48 — Разное | Ежедневник
фото: dwnews.com
Китай на границе с Россией разместил межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки Dongfeng-41. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Ракеты разместили в граничащей с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
В китайском сегменте интернета появились снимки баллистических ракет. Как пишет издание, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян.
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Китай на границе с Россией разместил межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки Dongfeng-41. Об этом пишет китайское издание Global Times.
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