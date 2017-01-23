AFISHA.TUT.BY совместно с Драмтеатром Гродно приглашает всех на просмотр оперетты « Красотка Кабаре » 27 января, а также предоставляет возможность выиграть пригласительный билет на 2 персоны.





Как получить пригласительный билет? Все предельно просто: необходимо прислать ответ на наш вопрос на e-mail konkurs.region@tutby.com. Правила просты: кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил. С победителем редакция AFISHA.TUT.BY свяжется и подскажет, как можно забрать свой приз.

Вопрос появится через некоторое время.

Действие спектакля происходит в первом акте — в Вене конца 20-х годов 20 века, во втором — в Америке конца 40-х. Маленькое кафе в одном из переулков Старой Вены, которым владеет предприимчивая фрау Каролина и управляет хитрый и изворотливый дядюшка Пеликан. Здесь проводят время завсегдатаи из разных социальных слоев общества: молодая бесшабашная танцорка Нина, вор и авантюрист Филя Казанович, директор театра Ан дер Вин Губерт Маришка и знаменитый композитор Имре Кальман. Здесь же иногда появляется Вера Макинская, измученная постоянной нищетой, в поисках любой работы и в надежде завести выгодное знакомство с «сильными мира сего». Судьба, наконец, благоволит ей и она знакомится с Кальманом. Он с первого взгляда очарован Верой, она же пока только рада возможности выбраться из нищеты, поскольку ее сердце занято Гезой Герчеком, молодым повесой, особо не думающем о том, что будет завтра. Но очень скоро чувства уступают место рассудку — Вера отдает свою руку и сердце Кальману. Проходит 20 лет. Окончилась Мировая война, раскидавшая героев спектакля по свету. Кальман с Верой живут в Нью-Йорке, в роскошной квартире.

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