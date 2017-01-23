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Розыгрыш билета на оперетту "Красотка Кабаре" в Гродно
AFISHA.TUT.BY совместно с Драмтеатром Гродно приглашает всех на просмотр оперетты «
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Действие спектакля происходит в первом акте — в Вене конца 20-х годов 20 века, во втором — в Америке конца 40-х. Маленькое кафе в одном из переулков Старой Вены, которым владеет предприимчивая фрау Каролина и управляет хитрый и изворотливый дядюшка Пеликан. Здесь проводят время завсегдатаи из разных социальных слоев общества: молодая бесшабашная танцорка Нина, вор и авантюрист Филя Казанович, директор театра Ан дер Вин Губерт Маришка и знаменитый композитор Имре Кальман. Здесь же иногда появляется Вера Макинская, измученная постоянной нищетой, в поисках любой работы и в надежде завести выгодное знакомство с «сильными мира сего». Судьба, наконец, благоволит ей и она знакомится с Кальманом. Он с первого взгляда очарован Верой, она же пока только рада возможности выбраться из нищеты, поскольку ее сердце занято Гезой Герчеком, молодым повесой, особо не думающем о том, что будет завтра. Но очень скоро чувства уступают место рассудку — Вера отдает свою руку и сердце Кальману. Проходит 20 лет. Окончилась Мировая война, раскидавшая героев спектакля по свету. Кальман с Верой живут в Нью-Йорке, в роскошной квартире.
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AFISHA.TUT.BY разыгрывает пригласительный билет на оперетту "Красотка Кабаре", которая состоится 27 января в драматическом театре Гродно.
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