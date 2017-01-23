В Минске 24 января холдинг «Атлант М» открывает девятый автосалон — онлайн. Теперь выбрать автомобиль, произвести все оплаты и даже заказать доставку к подъезду можно хоть с мобильного телефона. Мы не только прошли все шаги по покупке авто, само собой, минуя саму оплату автомобиля, и оценили практичность нового сервиса, но и сравнили белорусский онлайн автосалон с зарубежными.

По расчетам компании, в течение двух лет онлайн-продажи займут 20% от общего числа сделок, и в дальнейшем эта цифра будет только расти.





В компании говорят, что поводом для открытия онлайн-магазина стала ситуация с одной покупательницей из Орши. Ей было накладно ездить за автомобилем из своего родного города в Минск. А вот будь возможность купить машину онлайн, да еще с доставкой — это бы решило проблему. С этого момента работа закипела.





В принципе, процесс покупки автомобиля ничем не отличается от покупки любого другого товара в интернете. Все разбито на пять основных этапов: выбор автомобиля, заполнение реквизитов, выбор доставки, принятие договора, оплата. И в конце этого несложного пути клиент получает автомобиль с доставкой к подъезду.

Пока в белорусском онлайн-автосалоне доступны две самые популярные модели Volkswagen — Jetta и Polo. Позже в онлайн-автосалоне появятся и другие модели марки. Можно выбрать цвет, комплектацию, двигатель, пакеты опций.

«Поход» в автомобильный интернет-магазин не требует регистрации. После выбора автомобиля посетитель переходит в раздел, где заполняет информацию о себе — паспортные данные, адрес прописки, а далее выбирает способ доставки.

Можно оформить самомвывоз, а можно с доставкой по указанному адресу. Дальше следует подписание договора и оплата различными способами. Ближайшая дата доставки — +/- 3 дня от текущего.





Как у них

Конечно, идея онлайн-автосалона крутая и в духе времени, но далеко не новая. Если не первопроходцем, то уж точно тем, кто поставил это дело на широкую ногу, может считаться компания Tesla, производитель электромобилей. Tesla вообще не продает автомобили вживую, исключив посредников между покупателем и заводом. Выбрать, заказать и оплатить электромобиль можно только через интернет. Доставка к подъезду — опция.





Это не отменяет наличия физических шоу-румов, где можно посмотреть автомобиль. Кстати говоря, на официальном сайте компании есть карта сети магазинов Tesla. Ни в России, ни в Беларуси отметок о наличии официальных магазинов нет.

Но можно и не ходить далеко за примерами. Год назад в Санкт-Петербурге открылся интернет-магазин Carmat. Сервис позволяет совершать покупку автомобиля без посещения дилерского центра. Покупатель может на сайте автосалона выбрать интересующую его марку и модель, оплатить и ждать доставки по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Для этого компания закупила специальный автовоз. Доставка занимает от 1 до 7 дней, а инвестиции в проект составили около миллиона долларов.





Более того, белорусский импортер марки Skoda еще в июле прошлого года предоставил своим клиентам возможность выбрать и купить автомобиль на своем сайте. В онлайн-магазине выставлены только те автомобили, которые есть на складе. Это избавляет от томительного ожидания заказанного автомобиля. Но, как признались в представительстве марки, случаев, чтобы покупка от начала до конца прошла через онлайн-магазин, еще не было, хотя доставки автомобилей осуществлялись.

Кому это надо?

Представители холдинга «Атлант М» говорят, что одна полноценная покупка через онлайн-магазин уже была совершена, и это только начало. На наш взгляд, пока это может служить дополнительным инструментом продаж. Например, человек из провинции приехал в автосалон, посмотрел автомобиль, но на покупку не решился. А уже дома, все обдумав и взвесив, принял решение — надо брать. И вот теперь уже совершенно необязательно ехать снова в автосалон, чтобы оформить сделку. Окончательную покупку можно осуществить через виртуальный автосалон.

Как бы там ни было, но специалисты в один голос прогнозируют, что через 10−20 лет 50% автомобилей будет продаваться через интернет.