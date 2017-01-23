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Пока только каждый 12-й получатель "письма счастья" уплатил налог на тунеядство

24.01.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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По последним данным, налоговые органы направили более 440 тысяч извещений гражданам на уплату сбора на финансирование государственных расходов. Об этом сообщается на сайте МНС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Правда, число тех, кто поспешил рассчитаться с казной не так велико. Так называемый налог на тунеядство уплатили 34,4 тысячи получателей «письма счастья». Получается, что каждый 12-й решил не доказывать свое право не платить налог.

Всего бюджет получил от тунеядцев 10,2 миллиона рублей (или чуть больше 5 миллионов долларов). Однако, данные по количеству плательщиков могут измениться: по закону в этом году внести налог нужно не позднее 20 февраля.

— При получении извещения на уплату сбора гражданин вправе предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора, — напоминают в МНС. Там также уточняют, что проинформировать налоговый орган о своем праве на освобождение от уплаты сбора можно при личном обращении в инспекцию либо путем направления в инспекцию пояснений и (или) документов в электронном виде.

Напомним, сейчас платят налог белорусы, которые не работали более 183 дней в 2015 году. Рассылка извещений за этот период должна была закончиться 20 января.

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Всего МНС отправило больше 440 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование госрасходов.

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