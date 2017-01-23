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Пока только каждый 12-й получатель "письма счастья" уплатил налог на тунеядство
По последним данным, налоговые органы направили более 440 тысяч извещений гражданам на уплату сбора на финансирование государственных расходов. Об этом
Правда, число тех, кто поспешил рассчитаться с казной не так велико. Так называемый налог на тунеядство уплатили 34,4 тысячи получателей «письма счастья». Получается, что каждый 12-й решил не доказывать свое право не платить налог.
Всего бюджет получил от тунеядцев 10,2 миллиона рублей (или чуть больше 5 миллионов долларов). Однако, данные по количеству плательщиков могут измениться: по закону в этом году внести налог нужно не позднее 20 февраля.
— При получении извещения на уплату сбора гражданин вправе предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора, — напоминают в МНС. Там также уточняют, что проинформировать налоговый орган о своем праве на освобождение от уплаты сбора можно при личном обращении в инспекцию либо путем направления в инспекцию пояснений и (или) документов в
Напомним, сейчас платят налог белорусы, которые не работали более 183 дней в 2015 году. Рассылка извещений за этот период должна была закончиться 20 января.
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Всего МНС отправило больше 440 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование госрасходов.
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