|
Интернет-пользователи разглядели "корабль-призрак" на Москве-реке
«Неопознанный плавающий объект» сфотографировали в Москве в районе Пушкинской набережной. Необычный снимок
На снимке виден силуэт корабля. Однако никакого корабля в тот момент на реке не было. Судно «появилось» исключительно за счет оптической иллюзии и игры теней и света.
«Эта картинка — ответ на все фото и видео материалы уфологов, охотников на привидений и прочих впечатлительных малдеров и скалли», — отметил один из пользователей в комментариях.
Чаще всего в таких ситуациях срабатывает парейдолия — психологическое явление, из-за которого глаз находит очертания знакомых предметов там, где их нет. Считается, что это свойство появилось у человека в ходе эволюции. Чаще всего именно парейдолией объясняется способность людей увидеть «обломки двигателя» на Марсе или лик Христа на подгоревшем тосте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Неопознанный плавающий объект" сфотографировали в Москве в районе Пушкинской набережной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии