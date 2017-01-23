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Интернет-пользователи разглядели "корабль-призрак" на Москве-реке

24.01.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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«Неопознанный плавающий объект» сфотографировали в Москве в районе Пушкинской набережной. Необычный снимок опубликовал пользователь под ником MattKat на площадке Pikabu.


Изображение: MattKat / pikabu.ru

На снимке виден силуэт корабля. Однако никакого корабля в тот момент на реке не было. Судно «появилось» исключительно за счет оптической иллюзии и игры теней и света.

«Эта картинка — ответ на все фото и видео материалы уфологов, охотников на привидений и прочих впечатлительных малдеров и скалли», — отметил один из пользователей в комментариях.

Чаще всего в таких ситуациях срабатывает парейдолия — психологическое явление, из-за которого глаз находит очертания знакомых предметов там, где их нет. Считается, что это свойство появилось у человека в ходе эволюции. Чаще всего именно парейдолией объясняется способность людей увидеть «обломки двигателя» на Марсе или лик Христа на подгоревшем тосте.

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"Неопознанный плавающий объект" сфотографировали в Москве в районе Пушкинской набережной.

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