«Неопознанный плавающий объект» сфотографировали в Москве в районе Пушкинской набережной. Необычный снимок опубликовал пользователь под ником MattKat на площадке Pikabu.



Изображение: MattKat / pikabu.ru

На снимке виден силуэт корабля. Однако никакого корабля в тот момент на реке не было. Судно «появилось» исключительно за счет оптической иллюзии и игры теней и света.

«Эта картинка — ответ на все фото и видео материалы уфологов, охотников на привидений и прочих впечатлительных малдеров и скалли», — отметил один из пользователей в комментариях.

Чаще всего в таких ситуациях срабатывает парейдолия — психологическое явление, из-за которого глаз находит очертания знакомых предметов там, где их нет. Считается, что это свойство появилось у человека в ходе эволюции. Чаще всего именно парейдолией объясняется способность людей увидеть «обломки двигателя» на Марсе или лик Христа на подгоревшем тосте.