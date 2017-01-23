У меня задание — вернуть Cadillac XT5 на родину. Да, этот автомобиль — один из тех, что собираются на заводе «Юнисон» под Минском. Парадокс ситуации состоит в том, что после сборки машины едут на автовозе в Москву, а потом снова возвращаются в Минск. Тем не менее, сложная и непонятная логистика нам на руку: мы решили отказаться от банального тест-драйва в почти тепличных условиях и испытать машину в реальной жизни по маршруту Москва-Минск. Ну что ж, белорусский кроссовер, тебя ждет 1000 километров партизанских троп. Готов?





Покидая Москву

На самом деле все упирается в банальную бухгалтерию, если не вдаваться в подробности. Собранные в Беларуси автомобили должны поступить к импортеру в Москве, а уже оттуда распределяются дилерам, в том числе и в Минск. Теперь понятно? У меня логистика проще — забрать первый белорусский тестовый автомобиль и приехать на нем в Минск.

Трасса E30/M1 не самое подходящее место для полноценного тест-драйва, поэтому я планирую ехать параллельным курсом, по Можайскому шоссе, до темноты, а уж потом все-таки следовать привычным маршрутом. В 9.00 я уже завожу автомобиль на парковке представительства General Motors.

Мне выдали автомобиль с самой богатой комплектации Platinum, которую можно описать двумя словами: есть все. Cadillac XT5 жемчужно-белого цвета выглядит великолепно. А вот решение передней части с вытянутыми фарами может понравиться не каждому. Мне лично по душе — полная гармония с общим стилем автомобиля.



Интерьер — лаконичен и с виду прост, но на качестве отделочных материалов здесь почти не экономили. Почти — потому что отделка «под дерево» даже не пытается быть похожей на живой материал. А вот замша на передней панели выглядит отлично. нашелся и маленький огрех сборки — правое «крыло» центральной консоли слегка топорщилось в углу. Починил я это, до конца защелкнув панель в фиксаторе.

Ну что ж, путь мне предстоит не самый близкий, так что буду потихоньку обживаться. Не скажу, что днем салон автомобиля выглядит как-то уж очень уютно. Он, скорее, холодно-лаконичный. Минимум кнопок, большой экран мультимедийной системы и одиноко торчащий из центрального тоннеля «джойстик» автоматической коробки передач.

Вот он, кстати, потребовал некоторого привыкания. Джойстик не фиксируется, возвращаясь после манипуляций в исходное положение. Заднюю передачу я научился включать с первого раза после двухсот километров поездки.





У меня залит полный бак бензина, которого, как мне кажется, до Минска не хватит. В Cadillac XT5 влезает 72 литра, а я сомневаюсь, что средний расход будет меньше 10 литров. Перед стартом я обнулил показания бортового компьютера, но даже 30-минутная поездка по относительно пустому городу быстро привела показатели расхода к 15 литрам на «сотню».

Ну, а что ж вы хотели от мотора объемом 3,6 литра и мощностью 310 л.с. на довольно крупном кроссовере с полным приводом. С места до сотни XT5 разгоняется за 7 секунд, а максимальная скорость — 210 км/ч. Над звуком мотора, кстати, могли бы поработать дополнительно, учитывая драйверское позиционирование автомобиля. А так из-под капота на разгоне доносится хоть и сочный, но уж больно обыденный звук V-образной «шестерки». К «автомату» у меня в городе претензий не нашлось — переключается мягко, плавно, незаметно. Хотя и неторопливо. Но это в обычном режиме. А есть еще спортивный, но к нему я вернусь чуть позже.

Нехожеными тропами





Спустя полчаса после старта я выскочил к МКАД, и оттуда свернул направо, на Можайское шоссе. Оно почти на всем протяжении идет параллельно трассе Е30, то приближаясь, то отдаляясь от нее. Там я хочу проверить, как работает подвеска топовой версии с адаптивными амортизаторами да и вообще посмотреть, есть ли жизнь за МКАДом.









Бабах!!! Откуда? Вот она, жизнь за МКАДом. Спящий полицейский, на который я не обратил внимания по причине того, что подвеска оказалась на удивление энергоемкой, был с сюрпризом. Сразу за ним спряталась яма глубиной сантиметров пятнадцать. Я грешным делом подумал, что в машине вывалится мотор — такой силы был удар. С холодеющими руками-ногами вышел посмотреть — вроде все в порядке. Даже царапины нет на переднем бампере.

Ну что ж, впредь буду осторожнее. Но Cadillac XT5 все равно молодец, сдюжил. Сколько там клиренс? 20 сантиметров. Для кроссовера так и вовсе отлично.

Прилегающие к Минскому шоссе дороги, в том числе Можайка, чистятся зимой не слишком тщательно. Есть лед, колеи. И это отличный испытательный полигон для Cadillac XT5. Тут, наверное, стоит остановиться, и немного рассказать про систему полного привода этого кроссовера.





По умолчанию автомобиль переднеприводный. Задние колеса не подключаются даже в случае пробуксовки. И этот режим под названием Tour мне не понравился. Более трехсот сил для переднего привода — это много. Второй режим — AWD. Это полный привод. Причем вместе с подключением задних колес меняются настройки «автомата» и двигателя. Автомобиль живее реагирует на нажатие педали газа, уменьшается снос передней оси в поворотах. А есть еще Sport, который превращает крупный кроссовер в стремительный снаряд — двигатель крутится до максимальных оборотов, «автомат» перещелкивает передачи молниеносно. Подвеска становится жестче, но не экстремально. Ровно настолько, чтобы убрать лишние крены. Но для постоянной езды я выбрал режим AWD и до самого Минска лишь изредка баловался «спортом».

В задней оси Cadillac XT5 стоит без дифференциальный редуктор Twinster компании GKN. То есть межколесного дифференциала там нет, но каждое колесо соединяется с редуктором через свой пакет фрикционов. Управляя степенью блокировки муфт, можно регулировать крутящий момент по отдельности на каждом колесе задней оси.





К чему я веду… По пути я решил заехать на Нарский пруд, просто полюбоваться здешними красотами. А там обнаружилось парочку прекрасных ходовых поворотов… Нет, на лед пруда я выезжать не решился, хотя соблазн, конечно, был велик. В общем оказалось, что Cadillac XT5 умеет ездить боком, что твой дрифт-кар. Даже несмотря на неотключаемую систему стабилизации.

Да, увы, деактивировать электронику полностью не удалось даже после включения спортивного режима и ручного управления коробкой передач — после 60 км/ч пиктограмма ESP на панели приборов гаснет, сигнализируя о своей активации. Но спасибо конструкторам за то, что электроника с спорт-режиме работает не так строго. И провести автомобиль боком по дуге — не проблема. Большой Cadillac послушен, как вышколенный ребенок, проявляя почти заднеприводные повадки.









Хоть и ехал я по нетореным дорожкам, но на серьезное бездорожье соваться не решился. Потому что бегать и искать потом помощь никакого желания не было. Но могу сказать, что на легком оффроуде Cadillac XT5 не спасует. Диагональное вывешивание ему вообще нипочем. Хитрая схема подключения задней оси позволяет заблокировать обе муфты, имитируя честную блокировку дифференциала, как в серьезных внедорожниках. При этом вы не услышите характерных похрустываний тормозов — система их не использует, регулируя момент на задних колесах степенью блокировки муфт.





Итак, по заснеженному и местами обледеневшему Можайскому шоссе я ехал только в режиме полного привода. И проезжая мимо указателя на музей танковой техники Кубинка, подумал, что Cadillac и впрямь прет как танк. Но не тяжелый, а легкий.

Держу путь дальше, отмечая про себя различные мелочи. Звукоизоляция здесь отличная, и только низкопрофильные шипованные шины слегка разрушают мое умиротворение. К плавности хода у меня тоже никаких претензий, но хотелось бы попробовать автомобиль на базовых 18-дюймовых колесах. Мне кажется, автомобиль был бы не столь спортивным, но прибавил вальяжности.



Фото: Павел Мурашко

Проезжая через Можайск, я свернул с центральной улицы, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Никольский собор, который возвышается на огромном холме. Виды там открываются просто шикарные. Да и вообще, после Можайска дорога становится холмистой, с такими пейзажами, что хотелось остановиться и просто смотреть.





Темнело, а я до сих пор даже не побывал на заднем ряду и не заглядывал в багажник. если вкратце, то там все в порядке. Простор на заднем ряду не лимузинный, но при посадке сам за собой коленями в спинку переднего кресла не упираешься. Есть отдельный блок управления климатом и подогрев. Но я заметил, что в мороз задние стекла немного обмерзают изнутри. Включил обдув сзади, направил дефлекторы на стекла. Помогло не сразу.





Багажник можно открыть, всего лишь помахав ногой под задним бампером в районе левой банки глушителя. Дверь откроется, продемонстрировав внушительный багажный отсек объемом 850 литров в обычном состоянии и 1784 при сложенных спинках задних сидений. Спинки укладываются вровень с полом, а длины грузовой площадки хватило, чтобы я улегся там во весь свой 186-сантиметровый рост.

Все, уже окончательно стемнело. Я проезжаю мимо Бородинского поля, и через пару десятков километров ухожу налево, к трассе E30. Теперь — до Минска без остановок. Нет, одну придется сделать. Заправка. Но это я сделаю ближе к границе. Заправился по 38 рублей 95-м бензином, и это дороже, чем в Беларуси.

Самое время проверить, как работают автоматические светодиодные фары. Переключаю их в режим самостоятельной работы и жду встречных и попутных автомобилей. А система-то подтормаживает. При виде встречного автомобиля переключается не сразу. И еще один момент — при автоматическом переключении после проезда встречного транспорта Cadillac XT5 успевает сверкнуть «дальним» в зеркала попутной машины, а потом, словно спохватившись, вновь включает ближний. За пару десятков километров я обморгал всех попутных дальнобоев. И после этого выключил систему. Чисто субъективно светодиодная оптика не поражает яркостью свечения. Я ожидал, что будет светло как днем.

На белорусской части трассы М1 ставлю круиз-контроль на 125 км/ч. «Круиз» здесь адаптивный, работает корректно, без нареканий. Обнуляю счетчик расхода топлива. В таком режиме у меня получился расход топлива чуть больше 10 литров на сотню. Но если ехать 90−100 км/ч, можно уложиться в 8,5 литра. На крейсерских скоростях без нагрузки электроника отключает два цилиндра, позволяя экономить топливо.



Фото: Павел Мурашко

Стартовав в 9.00 из Москвы, в 23.00 я выхватываю фарами из темноты табличку с надписью «Завод «Юнисон». Здесь твой дом, Cadillac. C возвращением.

Вместо послесловия

У Cadillac XT5 конкурентов пруд пруди. Но в России, например, среди главных числится Lexus RX. У нас эти автомобили официально не продаются, поэтому и конкурнетная среда другая. Лично я бы на Cadillac XT5 втиснулся туда, где ездят Mercedes-Benz GLC, BMW X4, Jaguar F-Pace. Что он им может противопоставить? Харизмы с избытком. Автомобиль вышел самобытным. С драйверским характером, с нюансами. Cadillac XT5 будет предлагается в трех комплектациях — Luxury, Premium и Platinum. Все они с полным приводом и высоким уровнем оснащения. Цены начинаются с 98 550 рублей за автомобиль с полным приводом в комплектации Luxury.

Нам запомнилось



20-дюймовые шипованные шины отлично спасали на заледеневших и заснеженных дорогах, но при этом заметно шумели



Проектор показаний на лобовое стекло оказался приятным дополнением в дальней дороге



8 дюймов для экрана мультимедийной системы — не так уж много по современным меркам



Сзади сразу две камеры заднего вида: одна парковочная и одна транслирует изображение на зеркало заднего вида



У задних пассажиров — полноценный блок управления климатом