После отмены дисквалификации мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ главный тренер команды Владимир Шантарович заявил, что спортсмены ожидают справедливого наказания инициаторов отстранения команды от Олимпиады.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«О решении CAS я узнал в дороге, команда как раз приехала получать визы. Моя реакция? Справедливость восторжествовала.

Они нас запугивали, причем делали это даже на последнем заседании. Теперь пусть разберутся с инициаторами этой дисквалификации. Наши гребцы просят, чтобы их наказали жестко.

Вы не думали, почему не трогали женскую команду? Потому что лицензии между ведущими странами уже были распределены. А у мужчин двух лицензий недосчитались немцы, итальянцы и бразильцы вообще ни одной не получили. Те, кому надо было, все это и срежиссировали. Как они сработали с генеральным секретарем международной федерации, я не знаю, но это был сговор. Вот пускай теперь ответят за свое преступление.

Никаких новых доводов у них не было. Ссылки были на 16 таблеток милдроната у врача и статью в Le Monde. Как говорит Богданович-младший, это был развод для пятиклассника. Они думали, что мы — страна Гондурас, и все это проглотим", — сказал Шантарович.

Олимпийский чемпион Александр Богданович отметил, что это решение — ответ всем скептикам, которые не верили в честность команды, но не смог назвать сумму компенсации.

«Цену отобранной мечты невозможно определить. Каждый спортсмен на Новый год загадывает себе олимпийский подиум, а у нас все это отобрали», — сказал Богданович.

Напомним, что вчера спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

«На основании доказательств и аргументов, представленных сторонами, Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что не имелось достаточных доказательств, чтобы на основании предполагаемых нарушений антидопинговых правил отстранить мужскую сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Поэтому CAS отменил решение исполкома ICF о годичной дисквалификации команды», — говорится в пресс-релизе.

Ранее было принято решение об оправдании четырех из пяти белорусских гребцов. Предполагается, что оправдан будет и Максим Петров.