Лучший футболист России 2016 года Федор Смолов в интервью GQ порассуждал об отношении к деньгам и зарплатам, а также об уходе известных спортсменов в политику.



Федор Смолов. Фото: Reuters

— Ты получаешь около 2 миллионов евро в год. Думаешь, нормально, что футболисты получают такие деньги, а, например, журналисты живут на 80 тысяч [российских] рублей в месяц [около 1300 долларов]?

Федя надолго задумывается.

— В принципе, деньги, которые вовлечены в ту сферу, где ты работаешь, пропорциональны моей и твоей зарплате.

— Ну в нефтяную сферу вовлечены еще большие деньги, но бурильщик 2 миллиона евро в год не получает.

— Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов, — держит удар Федор.

— То есть дело в том, что футболисты — штучный товар?

— Получается, так. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек.

— Но ведь футболисты ничего полезного миру не дают.

— Я с тобой согласен.

— Врач никогда не будет столько получать, хотя он занимается реально важными вещами.

— Ты что хочешь от меня услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!

— Вооооот!

— Но мне комфортно, скажу тебе так, — добавляет Смолов и широко улыбается.

Федор, конечно, не против красивой жизни — отдыхает в дорогих отелях и ресторанах, любит быстрые машины и недавно купил себе новый Porsche за 12 миллионов евро.

— Ты знаешь какую-нибудь быструю машину, которая будет стоить дешевле? — говорит он.

Я спрашиваю его, не обеднеет ли мир, если футбол и другие виды спорта вдруг исчезнут. Федор так не думает.

— Когда не было телевизора, люди ходили на стадион раз в неделю, чтобы посмотреть матч, — это был для них праздник. Ты неделю буришь скважину, а потом идешь в воскресенье на стадион и отдыхаешь, смотришь шоу. Если твоя команда побеждает, ты доволен и идешь бухать с такими, как ты.

— То есть ты для людей, а не для денег играешь?

— Для меня деньги, тачки, покупки — это не то, ради чего я играю в футбол, — серьезно отвечает Федор. — В принципе, большой спорт был придуман для людей, и я играю для них.

Летом Смолов отказался ехать в Китай — модное нынче футбольное направление.

— Денег давали стоооолько! 18 [миллионов евро] на три года. Хотя если бы мне такое предложение пришло в 31 год, я бы всерьез это рассматривал, — признается он.

— Ты же только что сказал, что деньги не самое главное?

— Зачем ты пытаешься меня провоцировать, подменяешь понятия? Ты же понимаешь что в своей профессии будешь работать всю жизнь, пока здоровье позволяет, а мне бы, дай бог, до 35 лет доиграть. Считаешь, если после 30-ти я приму предложение на такую сумму, то изменю себе? Для футболистов это возможность обеспечить себе хорошее будущее.

В этом хорошем будущем Федор надеется стать тренером или спортивным директором какого-нибудь клуба.

— А в политику не хочешь? Многие спортсмены идут в Госдуму, а Дмитрий Аленичев был членом «Единой России» и Совета Федерации.

— Какой смысл просто сидеть там и светить [лицом]? Многие завершившие карьеру спортсмены в Госдуме вообще ни на что не влияют и даже не пытаются спорт изменить к лучшему.

В конце декабря Смолов был признан лучшим игроком 2016 года по версии РФС, РФПЛ и газеты «Спорт-Экспресс». В опросе, определявшем лучшего игрока чемпионата России, участвовали 16 менеджеров клубов, 16 тренеров, 16 журналистов, а также были учтены результаты опроса болельщиков. Смолов занял первое место, опередив на 100 очков нападающего «Спартака» Квинси Промеса. В пятерку также вошли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сердар Азмун («Ростов») и Денис Глушаков («Спартак»).

Также Смолов стал победителем традиционного опроса российских СМИ, организованного еженедельником «Футбол». В голосовании, определявшем лучшего футболиста года, приняли участие 308 журналистов российских изданий, а также представителей пресс-служб. Нападающий «Краснодара» набрал 544 очка и на 125 баллов опередил форварда «Спартака» Квинси Промеса, который стал вторым. Также в тройку вошел голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев со 168 очками.

В начале января появилась информация , что Смоловым интересуется дортмундская «Боруссия», которая готова выложить за футболиста сборной России 10 миллионов евро.