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Лукашенко об оптимизации в МВД: Надо идти к сокращению, но не к бездумному

24.01.2017 12:17 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко об оптимизации в МВД: Надо идти к сокращению, но не к бездумному

фото: belta.by

От оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем

Главе государства было доложено о результатах деятельности органов внутренних дел в 2016 году, запланированных организационных и практических мероприятиях, направленных на повышение эффективности деятельности МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Отдельной темой доклада стала оптимизация структуры министерства. "Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе ведомства.

 "Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 млн рублей, получите 20 млн рублей - 10 млн  сокращенных и 10 млн дополнительно из бюджета, - обратил внимание глава государства. - Поэтому вы должны быть заинтересованы в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация".
 

 
 
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