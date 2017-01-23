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От оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем

Главе государства было доложено о результатах деятельности органов внутренних дел в 2016 году, запланированных организационных и практических мероприятиях, направленных на повышение эффективности деятельности МВД, передает корреспондент БЕЛТА .

Отдельной темой доклада стала оптимизация структуры министерства. "Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе ведомства.

"Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 млн рублей, получите 20 млн рублей - 10 млн сокращенных и 10 млн дополнительно из бюджета, - обратил внимание глава государства. - Поэтому вы должны быть заинтересованы в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация".

