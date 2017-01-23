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В Минске пройдет международный фестиваль экологического кино
Международный фестиваль экологического кино «
«Кино — это всегда повод для дискуссий. С помощью экологического кино мы хотим поговорить о темах, связанных с защитой окружающей среды, — делятся организаторы кинофестиваля. — Для фестиваля мы отобрали те киноленты, которые показывают не только проблемы, но и их решения. В фильмах рассказывается о людях и их вдохновляющих историях. От этих примеров хочется действовать».
Откроет фестиваль кинолента «Времена года» («Les Saisons») от создателей известных документальных фильмов «Птицы» и «Океаны» Жака Перрена и Жака Клюзо. Во «Временах года» рассказывается о красоте европейских лесов, в том числе об уникальной роли Беловежской пущи, как единственного уцелевшего стародавнего лесного массива.
Помимо кинопоказов, на фестивале будут организованы площадки для дискуссий и обсуждений.
Показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Пионер» (ул. Энгельса 20, ст.м. Октябрьская/Купаловская), и пространстве Punkt (ул. Октябрьская 23А, ст.м. Первомайская).
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С 6 по 11 февраля в Минске пройдет международный фестиваль экологического кино "Планетарий".
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