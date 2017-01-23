Международный фестиваль экологического кино « Планетарий » пройдет в кинотеатре «Пионер» с 6 по 11 февраля. В Минск приедут фильмы из Франции, США, Швейцарии, Канады, Италии, Великобритании, Норвегии, Испании, Беларуси. Зрители увидят древние леса, которые покрывали когда-то всю Европу, современное искусство на дне моря и захватывающие истории из жизни людей по всему миру.





«Кино — это всегда повод для дискуссий. С помощью экологического кино мы хотим поговорить о темах, связанных с защитой окружающей среды, — делятся организаторы кинофестиваля. — Для фестиваля мы отобрали те киноленты, которые показывают не только проблемы, но и их решения. В фильмах рассказывается о людях и их вдохновляющих историях. От этих примеров хочется действовать».

Откроет фестиваль кинолента «Времена года» («Les Saisons») от создателей известных документальных фильмов «Птицы» и «Океаны» Жака Перрена и Жака Клюзо. Во «Временах года» рассказывается о красоте европейских лесов, в том числе об уникальной роли Беловежской пущи, как единственного уцелевшего стародавнего лесного массива.

Помимо кинопоказов, на фестивале будут организованы площадки для дискуссий и обсуждений.

Показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Пионер» (ул. Энгельса 20, ст.м. Октябрьская/Купаловская), и пространстве Punkt (ул. Октябрьская 23А, ст.м. Первомайская).

Полную программу кинофестиваля можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY.

Вход на все мероприятия бесплатный. Билеты на кинофильмы в «Пионере» можно получить в фойе кинотеатра с 12.00 в день показа фильма.