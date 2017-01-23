Власти намерены отменить практику льготного кредитования жилищного строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Согласно постановлению правительства №18, предполагающего реализацию комплекса мер Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, льготное кредитование заменят кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой нуждающихся лиц. Господдержка будет выделяться из средств бюджета, то есть говорить о полной отмене весьма сомнительной меры власти не планируют.

Отменить льготное кредитование должны уже в этом году, контролировать и реализовывать идею будут Минстройархитектуры, Минэкономики, Минфин, Национальный банк, банки, облисполкомы, Минский горисполком. Власти также намерены освободить от декларирования и налоговых претензий средства граждан, предназначены для приобретения и строительства жилья.

Кроме этого, чиновники будут «прорабатывать вопрос» о создании агентства по ипотечному жилищному кредитованию, дабы повысить доступность жилья для населения.

Отметим, что белорусские банки начали постепенно возвращать в список своих услуг выдачу льготных кредитов. Так, Беларусбанк предлагает гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, льготные кредиты под 12% годовых на 15 лет.