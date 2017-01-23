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Льготное кредитование жилья отменят
Власти намерены отменить практику льготного кредитования жилищного строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Согласно постановлению правительства №18, предполагающего реализацию комплекса мер Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, льготное кредитование заменят кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой нуждающихся лиц. Господдержка будет выделяться из средств бюджета, то есть говорить о полной отмене весьма сомнительной меры власти не планируют.
Отменить льготное кредитование должны уже в этом году, контролировать и реализовывать идею будут Минстройархитектуры, Минэкономики, Минфин, Национальный банк, банки, облисполкомы, Минский горисполком. Власти также намерены освободить от декларирования и налоговых претензий средства граждан, предназначены для приобретения и строительства жилья.
Кроме этого, чиновники будут «прорабатывать вопрос» о создании агентства по ипотечному жилищному кредитованию, дабы повысить доступность жилья для населения.
Отметим, что белорусские банки начали постепенно возвращать в список своих услуг выдачу льготных кредитов. Так,
Анатолий Калинин 30 ноября заявлял, что в 2017 году стоимость строительства жилья с господдержкой
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Власти намерены отменить практику льготного кредитования жилищного строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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