МИНСК, 24 янв — Sputnik. От оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президенту было доложено о результатах деятельности органов внутренних дел в 2016 году, запланированных организационных и практических мероприятиях, направленных на повышение эффективности деятельности МВД. Отдельной темой доклада стала оптимизация структуры министерства.

"Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур", — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе ведомства.

"Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов, получите 20 миллионов — 10 миллионов сокращенных и 10 миллионов дополнительно из бюджета", — пообещал президент.

Лукашенко подчеркнул, что в МВД должны быть заинтересованы в оптимизации численности.

"Но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация", — потребовал глава государства.