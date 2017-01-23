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Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма
24.01.2017 13:04 — Разное | Ежедневник
фото: vz.ru
Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным днем патриотизма.
Об этом сообщает
Соответствующий указ Трамп подписал в первый день своих полномочий, сразу же после вступления в должность.
«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма», — сказано в документе.
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Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным днем патриотизма.
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