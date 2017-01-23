﻿ Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

24.01.2017 13:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

фото: vz.ru

Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным днем патриотизма.

Об этом сообщает The Washington Post.

Соответствующий указ Трамп подписал в первый день своих полномочий, сразу же после вступления в должность.

«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма», — сказано в документе.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным днем патриотизма.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пособие по уходу за ребенком в Беларуси вырастет на 1 рубль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика