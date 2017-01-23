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боевики ИГИЛ заявили об уничтожении Т-90А в Сирии

24.01.2017 13:14 — Разное | Tut.by  
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Боевики ИГИЛ выложили в сеть видео горящего танка Т-90А, подбитого в районе сирийского города Алеппо, сообщает военный блог «Центра анализа и стратегий». Боевики утверждают, что боевая машина была поражена противотанковой ракетой, хотя самих кадров поражения танка нет.

Примечательно, что на танке был установлен флаг ливанской шиитской организации «Хезболла», поддерживающей правительственные войска.

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Известный российский эксперт в области бронетехники Алексей Хлопотов считает, что танк не был поражен ракетой. В своем блоге эксперт пишет, что возгорание произошло из-за поражения пулей блока динамической защиты, который загорелся. От него в свою очередь воспламенился антинейтронный надбой и патроны  для пулемета, размещенного на башне.


Изображение: youtube.com

«Люки у Т-90А открыты, похоже, экипаж покинул машину по какой-то причине. Сам по себе танк не имеет никаких видимых повреждений. Пламя огня полыхает только снаружи танка, в районе зенитной пулеметной установки и объектива ПНК „Агат“. Мы видим патронный ящик с открытой крышкой. Судя по всему, горят и разлетаются патроны, в том числе с трассирующими пулями БЗТ. Так же горит антинейтронный надбой у командирской башенки и на крышке люка командира».

Также, по мнению Хлопотова, в пользу того, что танк не был поражен ракетой, говорит отсутствие кадров стрельбы из ПТУР, которые так часто снимают боевики. Кроме того, в случае поражения Т-90А пожар случился бы внутри машины, и был бы хорошо заметен, ведь люки танка открыты.

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Известный российский эксперт в области бронетехники Алексей Хлопотов считает, что танк не был поражен ракетой.

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