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В Мозыре ребенок попал под колеса Ford. К ответственности привлекут его родителей

24.01.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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В Мозыре автомобиль сбил ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть, сообщила БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Резвякова.

ДТП произошло вечером 23 января на улице Притыцкого. Водитель Ford сбил мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребенок не пострадал и отделался испугом.

Известно, что мальчик спешил на автобус, поэтому пересекал проезжую часть напрямик, чем и спровоцировал аварию. Бригада скорой помощи, которую вызвали к месту происшествия, травм у ребенка не зафиксировала.

«Сотрудники ГАИ опросили свидетелей ДТП. Материалы проверки будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, родителей мальчика привлекут к административной ответственности», — проинформировала Ольга Резвякова.

 
 
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Мальчик спешил на автобус и внезапно выбежал на проезжую часть перед автомобилем.

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