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В Мозыре ребенок попал под колеса Ford. К ответственности привлекут его родителей
В Мозыре автомобиль сбил ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть, сообщила
ДТП произошло вечером 23 января на улице Притыцкого. Водитель Ford сбил мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребенок не пострадал и отделался испугом.
Известно, что мальчик спешил на автобус, поэтому пересекал проезжую часть напрямик, чем и спровоцировал аварию. Бригада скорой помощи, которую вызвали к месту происшествия, травм у ребенка не зафиксировала.
«Сотрудники ГАИ опросили свидетелей ДТП. Материалы проверки будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, родителей мальчика привлекут к административной ответственности», — проинформировала Ольга Резвякова.
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Мальчик спешил на автобус и внезапно выбежал на проезжую часть перед автомобилем.
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