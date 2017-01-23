В Мозыре автомобиль сбил ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть, сообщила БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Резвякова.

ДТП произошло вечером 23 января на улице Притыцкого. Водитель Ford сбил мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребенок не пострадал и отделался испугом.

Известно, что мальчик спешил на автобус, поэтому пересекал проезжую часть напрямик, чем и спровоцировал аварию. Бригада скорой помощи, которую вызвали к месту происшествия, травм у ребенка не зафиксировала.

«Сотрудники ГАИ опросили свидетелей ДТП. Материалы проверки будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, родителей мальчика привлекут к административной ответственности», — проинформировала Ольга Резвякова.