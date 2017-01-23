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Пособие по уходу за ребенком в Беларуси вырастет на 1 рубль

24.01.2017 12:59 — Разное | БДГ  
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С первого февраля 2017 года возрастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет не более чем на 1 рубль 44 копейки.

С 1 февраля будут выплачиваться следующие суммы для ухода за маленькими детьми. За первого ребенка – 261 рублей 38 копеек в месяц (на сегодня – 260 рублей 26 копеек) — рост 1 рубль 12 копеек, за каждого последующего – 298 рублей 72 копейки (сейчас – 297 рублей 44 копейки) — рост 1 рубль 28 копеек

Семьям с ребенком-инвалидом ежемесячно будут выплачивать 336 рублей 6 копеек (актуальные выплаты - 334 рубля 62 копейки), а значит рост составит 1 рубль 44 копейки, передает БелТА.

Размер пособий, по данным Минтруда и соцзащиты, определяется количеством детей в семье. За первого ребенка родители получают дополнительный доход в размере 35% от средней по стране зарплаты, за каждого последующего ребенка – 40%.  

 
 
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С первого февраля 2017 года возрастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет не более чем на 1 рубль 44 копейки.

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