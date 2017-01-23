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Эксперт о возмещении затрат населением на ЖКУ, почту и транспорт

24.01.2017 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В 2017 году население будет возмещать не менее 75% затрат, в 2018 году — 100%. Повышение тарифов на транспортные услуги в 2018 году предусматривает, что будет возмещаться не менее 70% затрат.

Также в 2017-2020 годах запланировано повышение регулируемых тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи, возмещение затрат  населением на оказание этих услуг составит до 100%.

План о возмещении затрат населением на ЖКУ, почту и транспорт на радио Sputnik Беларусь прокомментировал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической политики БГЭУ Владимир Поплыко.

"Это элемент здравый, направленный на гармонизацию нашей экономики. По поводу ЖКХ все понятно — в этом году 75%, в следующем- 100%, и отмена перекрестного субсидирования. Вопрос в том, как оценить реальную стоимость и качество предоставляемых услуг", — отметил эксперт.

Что касается почты, по словам эксперта, во всех странах мира это естественная монополия, и здесь государство четко регулирует тарифы. Поэтому процесс естественной монополии этих услуг может растянуться на более длительный период.

В отношении транспорта, по мнению эксперта,  ситуация также неоднозначная, поскольку общественный транспорт — отрасль убыточная.

"Ведущие экономики годами бьются над проблемой, как вывести т транспорт на безубыточную работу. Я так понимаю, при самой лучшей организации работы городского транспорта мы можем выйти в ноль. Затраты, близкие к 100 %, будут компенсироваться пассажирами. Но здесь много нюансов со стоимостью проезда, датами, расстоянием — много вариантов можно комбинировать, чтобы привести эту работу в нормальное состояние", — констатировал Поплыко.

Комментарий эксперта, кандидата  экономических наук, доцент кафедры экономической политики БГЭУ Владимира Поплыко о плане по возмещению затрат населением на ЖКУ, почту и транспорт слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Совет Министров утвердил план возмещения населением затрат на услуги ЖКХ, транспорта, электросвязи и почты, предусмотренный программой социально-экономического...

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