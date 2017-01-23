Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел, председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорем Шуневичем раскритиковал игру белорусских хоккеистов в КХЛ, передает корреспондент БЕЛТА.



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- Так, как вы (хоккеисты „Динамо-Минск“. — Прим. БЕЛТА) себя вели на площадке, играя с „Динамо“ (Рига) , это ни в одни ворота не лезет, — заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что рижская команда уступает минским одноклубникам по многим показателям, однако в игре оказалась значительно сильнее.

— Если бы спортсмены в «Динамо» (Рига) получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть. Не забывайте, что 15 тысяч (болельщиков. — Прим. БЕЛТА) сидят на стадионе, и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа, — заметил глава государства.