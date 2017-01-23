﻿ "Вы же не для меня играете". Лукашенко снова раскритиковал выступление минского "Динамо" в КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Вы же не для меня играете". Лукашенко снова раскритиковал выступление минского "Динамо" в КХЛ

24.01.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел, председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорем Шуневичем раскритиковал игру белорусских хоккеистов в КХЛ, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

- Так, как вы (хоккеисты „Динамо-Минск“. — Прим. БЕЛТА) себя вели на площадке, играя с „Динамо“ (Рига), это ни в одни ворота не лезет, — заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что рижская команда уступает минским одноклубникам по многим показателям, однако в игре оказалась значительно сильнее.

— Если бы спортсмены в «Динамо» (Рига) получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть. Не забывайте, что 15 тысяч (болельщиков. — Прим. БЕЛТА) сидят на стадионе, и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа, — заметил глава государства.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел, председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорем Шуневичем раскритиковал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Белоруснефть" в 2017 году увеличит добычу нефти в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика