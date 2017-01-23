Женщина пенсионного возраста, которая хранит в банке около 7 тысяч рублей, — так выглядит среднеститистичный банковский вкладчик, согласно ежеквартального обследования Нацбанка «Знай своего вкладчика». В обследовании принял участие 21 банк из 25, работающих с вкладами физлиц.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Женщины составляют 57,5% от всех вкладчиков в стране, при этом мужчины, в пересчете на одного вкладчика, хранят больше денег — 7150 рублей против 6770. Всего в белорусских банках на 1 октября 2016 года было открыто 2 461 450 счетов — в сравнении со вторым кварталом их количество уменьшилось на 53 тысячи, или 2,1%. В денежном выражении за квартал общий размер вкладов уменьшился на 600 миллионов рублей (3,4%) и составил 16,87 миллиарда рублей.



Ежеквартальное обследование по программе «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц за III квартал 2016 г.

Согласно структуре вкладов, белорусы больше доверяют иностранной валюте, чем белорусскому рублю. На доллары, евро и российские рубли приходится 83,4% от общего объема вкладов (7,3 миллиардов долларов). Правда, за квартал сбережения в валюте сократились на 5,6%, а в рублевые выросли на 9%.

Мужчины размещают вклады в белорусских рублях охотней, чем женщины, согласно данным обследования.





Депозиты иностранцев составляют лишь 3,2% от общего объема. При этом в отчетном квартале иностранцы открывали рублевые вклады активнее, чем белорусы. Доля рублевых депозитов неризедентов заняла почти 20%.

Наибольший объем сбережений население хранит в Беларусбанке — 45%. Далее следуют Белагропромбанк — 18,1%, БПС-Сбербанк — 8,0%, Белинвестбанк — 6,1% и другие банки. Банк БелВЭБ — 4,9% и Приорбанк — 3,9%. На остальные банки приходилось 13,9% (2,34 миллиарда рублей)