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За три месяца белорусы закрыли 53 тысячи вкладов. Нацбанк рассказал, кто хранит деньги в банках
Женщина пенсионного возраста, которая хранит в банке около 7 тысяч рублей, — так выглядит среднеститистичный банковский вкладчик, согласно ежеквартального
Женщины составляют 57,5% от всех вкладчиков в стране, при этом мужчины, в пересчете на одного вкладчика, хранят больше денег — 7150 рублей против 6770. Всего в белорусских банках на 1 октября 2016 года было открыто 2 461 450 счетов — в сравнении
Согласно структуре вкладов, белорусы больше доверяют иностранной валюте, чем белорусскому рублю. На доллары, евро и российские рубли приходится 83,4% от общего объема вкладов (7,3 миллиардов долларов). Правда, за квартал сбережения в валюте сократились на 5,6%, а в рублевые выросли на 9%.
Мужчины размещают вклады в белорусских рублях охотней, чем женщины, согласно данным обследования.
Депозиты иностранцев составляют лишь 3,2% от общего объема. При этом в отчетном квартале иностранцы открывали рублевые вклады активнее, чем белорусы. Доля рублевых депозитов неризедентов заняла почти 20%.
Наибольший объем сбережений население хранит в Беларусбанке — 45%. Далее следуют Белагропромбанк — 18,1%, БПС-Сбербанк — 8,0%, Белинвестбанк — 6,1% и другие банки. Банк БелВЭБ — 4,9% и Приорбанк — 3,9%. На остальные банки приходилось 13,9% (2,34 миллиарда рублей)
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В рамках ежеквартального обследования "Знай своего вкладчика" Нацбанк рассказал, как выглядят типичные белорусы, которые хранят деньги на депозитах.
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