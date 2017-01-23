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Петиция "Одеть минских таксистов в единую форму" привлекла внимание Минтранса
Петиция с требованием ввести для минских таксистов единую форму одежды появилась на
Обращение подписало 26 человек. После чего документ отправили в Минский городской исполнительный комитет и Министерство транспорта и коммуникаций.
На днях пришел ответ. В письме говорится, что предложения по введению единой формы для таксистов будет рассмотрено в рамках комплексной корректировки Правил автомобильных перевозок пассажиров.
Петицию можно обжаловать.
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В петиции предлагалось ввести единую форму для таксистов. Ведомство рассмотрит этот вопрос в этом году. Пока же обращение можно обжаловать.
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