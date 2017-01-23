Петиция с требованием ввести для минских таксистов единую форму одежды появилась на сайте «Удобный город» еще 29 декабря прошлого года. После сбора подписей, обращение отправили в Министерство транспорта и коммуникаций и Мингорисполком. Неожиданно ведомство обратило внимание на инициативу: предложение одеть таксистов в единую форму рассмотрят.

Обращение подписало 26 человек. После чего документ отправили в Минский городской исполнительный комитет и Министерство транспорта и коммуникаций.

С 2014 года водители городского пассажирского транспорта получили единую форму одежды, что, несомненно, повысило культуру обслуживания пассажиров и вызывает положительные отзывы о городе Минске, особенно у туристов из ближнего зарубежья. Водитель такси — один из первых, с кем встречается приехавший гость столицы, и одним из первых создаёт впечатление о городе. Учитывая изложенное выше, с целью повышения качества обслуживания пассажиров и создания положительного имиджа города и страны, предлагаем ввести единую форму одежды для водителей такси в г. Минске.

На днях пришел ответ. В письме говорится, что предложения по введению единой формы для таксистов будет рассмотрено в рамках комплексной корректировки Правил автомобильных перевозок пассажиров.



Фото с сайта petitions.by

Петицию можно обжаловать.