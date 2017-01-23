|
Ученые впервые создали устойчивую полусинтетическую форму жизни
Биохимики из США, Франции и Китая создали жизнеспособный организм с измененным генетическим кодом. «Это ведет к созданию полусинтетических живых систем, которые можно настраивать на выполнение специфических функций», — отмечают авторы работы. Результаты исследования
Авторы исследования добавили к существующим четырем типам нуклеотидов (A, C, G, T — аденин, цитозин, гуанин и тимин соответственно), последовательности которых, триплеты, кодируют вырабатываемые аминокислоты, еще два, созданные ими и названные X и Y.
Ранее исследователям удавалось изменять генетический код организмов, однако те вскоре погибали. Чтобы избежать такого исхода, ученые повлияли на работу иммунной системы микроорганизма, научив ее разрушать любую ДНК, не содержащую нуклеотиды X и Y.
Пока ученым удалось добиться лишь жизнеспособности организма с измененным генетическим кодом. Однако в дальнейшем они надеются получать, например, новые виды белков, не существующие в природе. Как говорится в исследовании, изменение микроорганизма открывает путь к «созданию организмов с искусственно выбранными свойствами и характеристиками, которые нельзя встретить в природе».
По словам авторов работы, разработанная ими технология позволит создавать новые виды белков, необходимые для производства лекарств, или вырабатывать неизвестные сейчас виды материалов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторы исследования добавили к существующим четырем типам нуклеотидов еще два, созданные ими и названные X и Y.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии