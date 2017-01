Биохимики из США, Франции и Китая создали жизнеспособный организм с измененным генетическим кодом. «Это ведет к созданию полусинтетических живых систем, которые можно настраивать на выполнение специфических функций», — отмечают авторы работы. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об этом сообщает издание « Индикатор ».



Изображение: ZEISS Microscopy / flickr.com / sciencealert.com

Авторы исследования добавили к существующим четырем типам нуклеотидов (A, C, G, T — аденин, цитозин, гуанин и тимин соответственно), последовательности которых, триплеты, кодируют вырабатываемые аминокислоты, еще два, созданные ими и названные X и Y.

Ранее исследователям удавалось изменять генетический код организмов, однако те вскоре погибали. Чтобы избежать такого исхода, ученые повлияли на работу иммунной системы микроорганизма, научив ее разрушать любую ДНК, не содержащую нуклеотиды X и Y.

Пока ученым удалось добиться лишь жизнеспособности организма с измененным генетическим кодом. Однако в дальнейшем они надеются получать, например, новые виды белков, не существующие в природе. Как говорится в исследовании, изменение микроорганизма открывает путь к «созданию организмов с искусственно выбранными свойствами и характеристиками, которые нельзя встретить в природе».

По словам авторов работы, разработанная ими технология позволит создавать новые виды белков, необходимые для производства лекарств, или вырабатывать неизвестные сейчас виды материалов.