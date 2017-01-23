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На Белорусской универсальной товарной бирже совершена рекордная сделка по закупке угля
24.01.2017 14:39 — Разное | Ежедневник
23 января 2017 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключена крупнейшая в истории биржевая сделка по закупке 120 тыс. тонн угля на сумму 8,64 млн долларов.
В торгах принимали участие 9 продавцов и 4 покупателя. В результате всего одной торговой сессии белорусское предприятие закрыло половину своей годовой потребности в угле, пишет
Уголь является достаточно востребованной товарной позицией в сфере производства стройматериалов, а за счет конкуренции между продавцами закупка данного сырья на биржевых торгах позволяет отечественным предприятиям приобретать его по более низким ценам, тем самым снижая себестоимость готовой продукции.
По итогам 2016 г. доля биржевого рынка этого товара достигла 40% от общего объема его импорта в Республику Беларусь.
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23 января 2017 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключена крупнейшая в истории биржевая сделка по закупке 120 тыс. тонн угля на сумму 8,64 млн...
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