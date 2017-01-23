|
Рябов: погода в ближайшие дни совершит сальто с переворотом
24.01.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. После резкого похолодания, которое придет в Беларусь в среду, ожидается такое же резкое потепление – уже в пятницу 27 января температура поднимется выше нуля, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
© Sputnik Евгений Биятов
Ранее синоптики объявили на 25 и 26 января
"На этой неделе погода совершит сальто с переворотом. По сути, это будет повторение рождественского сценария, только в сжатом и более слабом формате – тогда новогодняя оттепель сменилась 30-градусными морозами на Рождество, которые в свою очередь уступили новой оттепели на старый Новый год", – сказал Рябов.
Он также уточнил: теперь перепад температуры составит 10–15 градусов, зато смена погоды пройдет довольно быстро.
В среду из-за вторжения арктического холода температура воздуха в течение суток понизится до –6..–12°С, а кульминация похолодания придется на четверг: ночью – до –12..–19°С, при прояснениях до –23°С, днем – от –4 до ––11°С.
"Далее последует ослабление морозов. В пятницу теплый фронт очередного атлантического циклона принесет в отдельные районы страны кратковременные осадки – мокрый снег и дождь.
По информации синоптика, ночью в пятницу 27 января температура составит –4..–11°С, а днем – от –4 до +2°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики объявили на 25 и 26 января оранжевый уровень опасности из-за идущих в страну морозов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии