Американская операция «Атлантическая решимость» по переброске бронетехники в Польшу забуксовала из-за низких мостов и разряженных аккумуляторов, сообщает The Wall Street Journal.



Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Первые «неожиданные затруднения» возникли при попытке перевезти технику из северогерманского порта Бремерхафен в Польшу. Несколько бронемашин получили повреждения после того, как врезались в мосты, которые оказались ниже, чем предполагали американцы.

Причиной таких казусов, по словам командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, стало отсутствие полной информации об инфраструктуре в регионе. Кроме того, высокопоставленный военный признал, что M1 Abrams по ошибке были перевезены в Европу с разряженными аккумуляторами или заправленными не полностью.

В итоге часть техники прибыла на место дислокации поврежденной, еще пять танков так и не доехали до республики и остались в Германии.