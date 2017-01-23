﻿ Американцы повредили часть танков M1 Abrams при переброске в Польшу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американцы повредили часть танков M1 Abrams при переброске в Польшу

24.01.2017 14:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американская операция «Атлантическая решимость» по переброске бронетехники в Польшу забуксовала из-за низких мостов и разряженных аккумуляторов, сообщает The Wall Street Journal.


Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Первые «неожиданные затруднения» возникли при попытке перевезти технику из северогерманского порта Бремерхафен в Польшу. Несколько бронемашин получили повреждения после того, как врезались в мосты, которые оказались ниже, чем предполагали американцы.

Причиной таких казусов, по словам командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, стало отсутствие полной информации об инфраструктуре в регионе. Кроме того, высокопоставленный военный признал, что M1 Abrams по ошибке были перевезены в Европу с разряженными аккумуляторами или заправленными не полностью.

В итоге часть техники прибыла на место дислокации поврежденной, еще пять танков так и не доехали до республики и остались в Германии.

Читайте также:

Видео: польскую дорогу засыпало американскими снарядами после ДТП

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще пять танков так и не доехали до республики и остались в Германии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У силовиков и многодетных могут забрать право на льготные кредиты на жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика