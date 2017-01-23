В Беларуси недавно утвержден «комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы». Документом на 2017 год запланирована «оптимизация перечня категорий граждан, имеющих право на льготные кредиты на строительство или приобретение жилых помещений» и «замена льготного кредитования кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой за счет бюджетных средств».

В переводе на разговорный язык, «оптимизация категорий» означает сокращение категорий. Сейчас на 1−5-процентные кредиты могут претендовать 15 категорий очередников, но из массовых — многодетные, семьи с детьми-инвалидами, работники силовых ведомств. Какую из категорий предлагают «оптимизировать», можно только гадать.

— Над этими планами еще только начинают работать, никаких практических решений пока не начинали разрабатывать, — уточнили в управлении жилищной политики Минстройархитектуры, которое должно отвечать за «оптимизацию».

Когда перестанут спрашивать, где взял деньги

В 2017 году деньги граждан на приобретение и строительство жилья планируется наконец освободить от декларирования и налоговых претензий. То есть налоговая не должна спрашивать, где человек взял деньги на жилье. Это послабление гражданам обещают уже не первый год, но до сих пор соответствующий документ не принят и дата принятия не уточняется. Так что пока налоговая вполне может заставить доплатить налог за квартиру или дом, купленные на деньги, происхождение которых нельзя подтвердить.

А что сделает доступным жилье?

Таких пунктов на 2017 год не предусмотрено. В рамках «комплекса мер» предполагается снижение сметной стоимости строительства за счет оптимизации затрат по полному циклу строительных работ. Но себестоимость строительства, как показывает практика, доселе мало влияла на цену продажи квадратного метра жилья.

Кроме того, будет прорабатываться вопрос о создании агентства по ипотечному жилищному кредитованию для развития инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования, повышения доступности жилья для населения.

Платить за коммуникации придется самим

Об этом уже говорилось, но граждане до сих пор не могут поверить: стране категорически не хватает средств на электричество, дороги, воду в частной застройке. Обычное электричество застройка под Минском ждет по пять лет.

Правительство предлагает начать действовать тут как с газом: обязать владельцев домов участвовать в финансировании ведения коммуникаций. В «комплексе мер» записаны «Подготовка предложений о предоставлении рассрочки гражданам на возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку для индивидуального жилищного строительства» и, на 2017−2018 годы — «Разработка механизма финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки на условиях государственно-частного партнерства».