Представление о том, что химический состав небесных тел Солнечной системы был неизменным, оказалось мифом. Это выяснили исследователи из Лундского университета (Швеция), которые изучили 43 космических объекта, упавших на Землю 470 миллионов лет назад и найденных в России. Их статья опубликована в журнале Nature , передает Lenta.ru .



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В 2016 году геолог Биргер Шмитц нашел в шведском карьере метеорит, названный Österplana 065. Ученый назвал обнаруженное небесное тело «вымершим» из-за его уникального химического состава, который не встречался до этого ни в одном другом метеорите. Кроме того, объект упал на Землю в ордовикский период (485−443 миллиона лет назад). Это навело геолога на мысль, что древние метеориты были совершенно другими.

Исследователи, работавшие в лаборатории астрогеобиологии в Лунде, проанализировали отложения на морском дне у северо-восточных берегов России. С помощью кислот ученые растворили несколько тонн осадочных пород, чтобы найти зерна оксида хрома, попавшие на Землю в составе метеоритов. Чтобы выяснить, к какому типу относились связанные с зернами космические тела, геологи провели химический и изотопный анализ.

Оказалось, что древние метеориты действительно сильно отличались от современных. По мнению ученых, это указывает на то, что около 500 миллионов лет назад в Солнечной системе произошло событие, которое повлияло на химический состав космических объектов. Однако что именно это было, пока остается неизвестным.