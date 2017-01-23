Хоккеисты клуба «Динамо-Минск» сделают все, чтобы дать достойный бой в предстоящих играх КХЛ. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.



Игорь Шуневич. Фото: tvr.by

— Думаю и даже уверен, что команда сделает все, что от нее зависит. И игроки, и тренерский штаб команды «Динамо-Минск» сделает все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой в этом высшем дивизионе чемпионата, — заявил Игорь Шуневич.

По его словам, у команды для этого есть все шансы.

— Надо собраться, учесть ошибки прошлых игр, в том числе и обидные промахи, просчеты, не всегда, кстати говоря, напрямую зависящие от наших хоккеистов. Игра с Ригой (хоккейным клубом «Динамо» (Рига). — Прим. БЕЛТА) наглядно продемонстрировала сложности в связи с перелетом из Китая. Это тоже надо понимать, такой дальний перелет был впервые. Но я не оправдываю ни себя, ни команду. Могу только сказать, что мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы оправдать надежды наших болельщиков, — подчеркнул председатель наблюдательного совета.

Во время рабочей встречи с Игорем Шуневичем Александр Лукашенко жестко раскритиковал выступление белорусских хоккеистов в матчах КХЛ, в частности, игру с одноклубниками из Риги .

— Так, как вы себя вели на площадке, играя с «Динамо» (Рига), это ни в одни ворота не лезет, — заявил Александр Лукашенко.

19 января минские динамовцы после двух выездных побед над китайским "Куньлунем" и владивостокским "Адмиралом" проиграли дома рижскому "Динамо" (1:3), занимающему последнее место в Западной конференции КХЛ и предпоследнее среди 29 команд всей лиги. С 82 очками в 49 матчах минчане занимают 6-е место в Западной конференции. У подпирающего зону плей-офф "Сочи", занимающего 9-е место - 77 баллов в 52 поединках.

24 января на льду "Минск-Арены" (начало в 19.30) минские динамовцы принимают екатеринбургский "Автомобилист", главным тренером которого является заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, в 2002 году сенсационно пробившийся с белорусской сборной в полуфинал Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. С 66 очками в 51 матче "Автомобилист" занимает 11-е место среди 15 команд Восточной конференции.