Показ фильма « Test-730 » откроет новый проект «Сваё кiно» в Минске. Посмотреть и обсудить современное независимое белорусское кино можно будет в АРТкинотеатре с 1 февраля.





«Сваё кiно» — это документальное, игровое кино и анимация. Фильмы — участники проекта созданы белорусами или так или иначе связаны с Беларусью — ее настоящим, прошлым и будущим.

— Парадокс — новое белорусское кино есть, оно зарождается прямо сейчас, на наших глазах, — рассказывает один из организаторов проекта кинокритик Антон Сидоренко. — Но до зрителя ему добраться почти невозможно. Разрозненные фестивальные показы и редкие проникновения отдельных проектов в кинопрокат погоды не делают. Зрители не знают авторов, авторы не знают, что им ожидать от белорусской публики. Поэтому, когда у нас появляются яркие фильмы, то увидеть их на большом экране можно только случайно.





«Сваё кiно» как раз призвано изменить ситуацию. Сидоренко подчеркивает, что в проекте нацелены показывать самое актуальное и интересное, что есть в белорусском кино на данный момент — не только в игровом, но и в особенности в документальном. А потом обязательно обсуждать и делиться мнениями, ведь кино, по мнению кинокритика — дело коллективное.

Показы будут проходить ежемесячно в течение года в АРТкинотеатре. 1 февраля первым показом стартует фильм Дарьи Король «Test-730». Картина расскажет о трех выпускниках вузов, которые были распределены в сельскую глубинку. Средства на «Test-730» собирались на краудфандинге, а заговорили о картине в пабликах и социальных сетях задолго до того, как она была готова. Премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе МКФ «Лістапад-2016».

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Следующие фильмы будут появляться на экране каждую последнюю среду месяца. Так, 22 февраля покажут фильм «Аномия» — фильм режиссера и писателя Владимира Козлова (диплом жюри Варшавского международного кинофестиваля 2016 г.).

По словам организаторов, основная цель проекта «Сваё кiно» — изменить отношение широкой публики к современному белорусскому кино, помочь отечественным авторам найти своего зрителя, увидеть темы и проблемы, интересные здесь и сейчас.

Ведущий показов «Сваё кiно» — Антон Сидоренко — журналист, кинокритик, автор блога на Kinopark.by, основатель киноклуба «Феномены кино» в кинотеатре «Ракета».