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Александр Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам, сообщает пресс-служба президента.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко требует пресечь серые схемы вывоза древесины за рубеж Александр Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам, сообщает пресс-служба президента.

Заслушивая 24 января доклад о реализации на экспорт круглых лесоматериалов, он, в частности, заявил: "Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК ставит перед президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым вывозится лес из страны? Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной лес? Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу".Лукашенко предупредил об ответственности тех, кто допускает подобные факты. "Благодаря таким манипуляциям в карманах некоторых дельцов осели миллионы долларов", — сказал он. "У кого в карманах? Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере?" — поинтересовался президент у участников совещания."Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить. Все должно быть честно и порядочно", — заявил Лукашенко.Он потребовал обеспечить переработку всей древесины внутри Беларуси.Отметив предложние правительства продлить действие экспортных квот на лес, Лукашенко заявил: "Непонятно, почему до сих пор вы вносите на рассмотрение президента эти вопросы. Речь идет об использовании древесных ресурсов нашей страны. Совсем недавно мы очень серьезно говорили о земле, об отводе участков под строительство, о ценности земельных ресурсов. Сегодня мы говорим о лесных ресурсах — это вторая великая ценность, которую не мы с вами создали, от Господа нам досталась".Глава государства напомнил, что в 2015 году был подписан указ о запрете вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без его согласия. Соответствующий экспорт разрешался только в исключительных случаях. "Иногда возникают форс-мажорные обстоятельства. Когда в 2015—2016 годах ураган повалил деревья на десятках тысяч гектаров лесных угодий, вы ко мне обращались трижды, и я давал такое разрешение на реализацию круглой древесины на экспорт", — напомнил Лукашенко.В настоящее время "никакой чрезвычайной ситуации в этом плане нет", добавил он, поваленные ураганом участки леса сравнительно невелики и и доступны для лесозаготовительной техники."На протяжении многих лет мы развивали деревообрабатывающую отрасль и инвестировали в нее. Деревообработка — та отрасль, сырья для которой в Беларуси с избытком, — подчеркнул президент. — У нас достаточно мощностей, чтобы самим производить из этого сырья готовую продукцию и с высокой добавленной стоимостью".Глава государства отметил, что поваленный ураганом лес можно как минимум пустить на необрезные доски, которые особенно нужны на селе, либо произвести иную востребованную продукцию. "И вдруг правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на вывоз необработанного леса", — констатировал он.В связи с этим Лукашенко поинтересовался, каковы объемы нереализованного древесного сырья и почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены. Его также интересовало, сколько приобретено техники отечественного производства для заготовки древесины и выделено денег для строительства лесных дорог, чтобы вывозить эту древесину и обрабатывать, сообщает пресс-служба президента.