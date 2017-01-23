|
СК о мотивах и жестокости матери, выбросившей ребенка в мусоропровод
24.01.2017 15:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Женщина, выбросившая в мусоропровод новорожденную девочку, обвиняется в покушении на убийство своего ребенка, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Расследованием установлено, что вечером 19 сентября прошлого года в Мачулищах Минского района женщина, скрывая свою беременность, по месту жительства родила ребенка. С целью лишения его жизни она умышленно выбросила его в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома",- рассказала представитель СК.
Новорожденный ребенок был обнаружен гражданами в металлическом мусорном контейнере и доставлен в больницу с различными телесными повреждениями, образовавшимися в результате падения с высоты и действия низкой температуры.
"По заключению экспертизы обвиняемая в период совершения преступления хроническим психическим заболеванием не страдала. И в состоянии повышенной эмоциональной напряженности не находилась. Она осознавала характер и опасность своих действий", — уточнила Белоног.
Следствие квалифицировало действия обвиняемой как покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и совершенное с особой жестокостью. В настоящее время женщина находится под стражей.
Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног о расследовании дела в отношении женщины, выбросившей в мусоропровод своего новорожденного ребенка, слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением СК по Минской области завершено расследование и передано в прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Минского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии