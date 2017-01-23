Женщина, выбросившая в мусоропровод новорожденную девочку, обвиняется в покушении на убийство своего ребенка, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: выбросившая ребенка в мусоропровод женщина осознавала свои действия

"Расследованием установлено, что вечером 19 сентября прошлого года в Мачулищах Минского района женщина, скрывая свою беременность, по месту жительства родила ребенка. С целью лишения его жизни она умышленно выбросила его в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома",- рассказала представитель СК.

Новорожденный ребенок был обнаружен гражданами в металлическом мусорном контейнере и доставлен в больницу с различными телесными повреждениями, образовавшимися в результате падения с высоты и действия низкой температуры.

"По заключению экспертизы обвиняемая в период совершения преступления хроническим психическим заболеванием не страдала. И в состоянии повышенной эмоциональной напряженности не находилась. Она осознавала характер и опасность своих действий", — уточнила Белоног.

Следствие квалифицировало действия обвиняемой как покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и совершенное с особой жестокостью. В настоящее время женщина находится под стражей.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног о расследовании дела в отношении женщины, выбросившей в мусоропровод своего новорожденного ребенка, слушайте на радио Sputnik Беларусь.