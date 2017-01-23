Накануне стало известно, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Белорусской ассоциации каноэ на решение ICF отстранить команды на год от соревнований, включая Олимпиаду в Рио.

НОК Беларуси в свою очередь сообщил, что планирует подавать иск с требованием компенсировать затраты на подготовку спортсменов.

"Если грубый просмотр бухгалтерских документов, то более 45 миллиардов (около 2,3 миллиона долларов) — прямые затраты бюджета на подготовку национальной команды", — сказал Дубовский.

Он отметил, что к этим затратам можно отнести зарплаты и премии спортсменам, к тому же он подчеркнул, что Минспорта готово предъявить претензии в связи с моральным ущербом, так как спортсмены потеряли и гонорары за возможные медали.