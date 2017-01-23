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Гаспарян о "маршах ряженых" и протестах против Трампа в США

24.01.2017 15:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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США на протяжении почти 20 лет внедряли в общественное сознание многих стран принцип управляемого хаоса, который сейчас перешел в неуправляемую стадию и вернулся бумерангом к самим американцам, заявил на радио Sputnik Беларусь Армен Гаспарян.

По словам общественного деятеля, во время предвыборной кампании американские СМИ активно включились в информационную кампанию на стороне Хиллари Клинтон, используя технологии из арсенала бархатных революций. Апогеем всего происходящего стали нынешние "странные марши ряженых сатанистов".

Гаспарян о "маршах ряженых" и протестах против Трампа в США
© Sputnik / Виктор Толочко
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"На выходе получилось, что есть некая бушующая часть американского социума, и есть избиратель Трампа, который в игру пока не вступил. И это самое главное. Ведь если на улицы выйдет его избиратель, мало никому не покажется. Это будут люди вовсе не в розовых накидках, это будут люди, привыкшие обращаться с оружием", — сказал Гаспарян.

По мнению историка, американцы не слишком хорошо представляют себе, к чему это все приведет. И именно по этой причине они искренне считают, что если протест не локализовывать, то, возможно, власть Трампа каким-то образом пошатнется.

Гаспарян напомнил о том, что вопреки многочисленным утверждениям, в США не так просто затеять процедуру импичмента и довести ее до конца.

"Даже история с Клинтоном, которого поймали с поличным, импичментом не закончилась — избиратель встал на сторону своего президента. И в данном случае очевидно, что он сделает то же самое с Трампом, который уже своими первыми шагами показывает, что будет обращать особое внимание на вопросы внутренней политики", — резюмировал эксперт.

Беседу с писателем, историком, общественным деятелем Арменом Гаспаряном о "маршах ряженых" и протестах против Дональда Трампа в США слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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