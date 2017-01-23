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Средняя зарплата белорусов в декабре превысила 400 долларов

24.01.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в декабре 2016 года выросла на 84 рубля по сравнению с ноябрем и составила 801,6 рубля, сообщает Белстат. До этого средняя «получка» в Беларуси падала три месяца подряд.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в декабре ровнялась 408 долларам. В ноябре она составила 370 долларов.

Кстати, за год зарплаты в валютном эквиваленте не выросли: в декабре 2015 года белорусы в среднем зарабатывали 412 долларов.

Средняя зарплата рабочих и служащих в декабре выросла до 802 рублей. В ноябре она была на 83,1 рубля меньше.

Напомним, в декабре 2015 года средние заработки белорусов также резко выросли, но в январе вернулись на прежний уровень.

В ноябре прошлого года президент поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году, но с условием соответствующего роста производительности труда. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил, что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача». Но в программе социально-экономического развития Беларуси до 2020 года о зарплате в 500 долларов ничего не говорится.

 
 
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В декабре средняя "получка" выросла впервые за последние 4 месяца.

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