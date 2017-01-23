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Средняя зарплата белорусов в декабре превысила 400 долларов
Средняя зарплата белорусов в декабре 2016 года выросла на 84 рубля по сравнению
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в декабре ровнялась 408 долларам. В ноябре она составила 370 долларов.
Кстати, за год зарплаты в валютном эквиваленте не выросли: в декабре 2015 года белорусы в среднем зарабатывали 412 долларов.
Средняя зарплата рабочих и служащих в декабре выросла до 802 рублей. В ноябре она была на 83,1 рубля меньше.
Напомним, в декабре 2015 года средние заработки белорусов также резко
В ноябре прошлого года президент
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В декабре средняя "получка" выросла впервые за последние 4 месяца.
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