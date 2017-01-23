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Минспорта Беларуси может выставить двухмиллионный иск к ICF

24.01.2017 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне стало известно, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Белорусской ассоциации каноэ на решение ICF отстранить команды на год от соревнований, включая Олимпиаду в Рио.

Минспорта Беларуси может выставить двухмиллионный иск к ICF
© Sputnik Алексей Филиппов
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НОК Беларуси в свою очередь сообщил, что планирует подавать иск с требованием компенсировать затраты на подготовку спортсменов.

"Если грубый просмотр бухгалтерских документов, то более 45 миллиардов (около 2,3 миллиона долларов) — прямые затраты бюджета на подготовку национальной команды", — сказал Дубовский.

Он отметил, что к этим затратам можно отнести зарплаты и премии спортсменам, к тому же он подчеркнул, что Минспорта готово предъявить претензии в связи с моральным ущербом, так как спортсмены потеряли и гонорары за возможные медали.

 
 
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Иск Беларуси к Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) может составить около 2,3 миллиона долларов, заявил замминистра спорта и туризма республики...

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